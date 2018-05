Ploaghe. Chiude il Centro riabilitazione psichiatrico "Gabbiano Blu"

Riportiamo la nota stampa del sindacato Cisl Fp nella quale si denunciano le conseguenze tragiche dei tagli alla sanità e nel dettaglio la chiusura del centro di riabilitazione psichiatrica di Ploaghe











"A Ploaghe, dopo l’incorporazione dell’ente e dei lavoratori alla ATS Sardegna, si assiste ad una progressiva chiusura e/o depotenziamento delle attività storiche rivolte a persone con disabilità psichica e anziani fragili con patologie come l’Alzheimer. Si è cominciato non tanto tempo fa con la chiusura della Residenza Sanitaria Assistenziale pubblica di 60 posti letto, successivamente la struttura per disabili psichici di 20 posti letto, di recente, come detto, chiude anche il centro di riabilitazione psichiatrica il “Gabbiano Blu” con altrettanti 20 posti letto. Se dovessimo tradurre quello che sta accadendo non solo sul presidio riabilitativo di Ploaghe, ma su tutto il territorio sassarese, la risposta è la desertificazione della sanità territoriale: tutto questo col tacito ed inerme assenso dei rappresentanti, a parte qualcuno, della politica locale e regionale.

In tutto ciò l’inflessibile Direttore Generale dichiara che non accetta “ingerenze dalla politica”, invero appare inequivocabile che rifiuta qualsiasi confronto, così da muoversi indisturbato e senza contradditorio, in barba ad un idea di condivisione e collegialità quali elementi fondanti sui quali agire per costruire un modello di sanità capace di rispondere certamente alle voci di spesa, ma contestualmente, sulla base dei risparmi di gestione, anche ad un investimento e rilancio dei presidi territoriali."