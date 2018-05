1 Giugno Black Friday per Traghettilines

Traghettilines pubblica una nota stampa nella quale avvisa della promozione Black Friday. In pratica la compagnia spiega che il Black Friday sarà occasione per scontare i biglietti di un 20% , anche quelli già in promozione:











"“Venerdì nero” per i traghetti…ma tutto a vantaggio dei viaggiatori! Traghettilines, il noto sito per la prenotazione dei traghetti del Mediterraneo, continua a stupire annunciando una nuova eccezionale iniziativa a favore di coloro che vogliono concedersi una vacanza nella splendida Sardegna. Dopo lo sconto sui biglietti pagati con AmazonPay e i coupon da spendere durante il soggiorno, è arrivato il momento del Black Friday estivo.



“E’ proprio il nostro punto di osservazione e la nostra sensibilità verso il cliente che ci hanno permesso di realizzare iniziative volte ad incentivare il flusso turistico nella regione Sardegna, a beneficio dei viaggiatori e del territorio stesso. E’ questo il nostro scopo e il successo delle ultime iniziative ci ha dato ragione".