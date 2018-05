Anas, al via i lavori di pavimentazione sulla ss 131 ‘Carlo Felice’ tra Sassari e Porto Torres

A partire da lunedì 28 maggio saranno avviati i lavori di ripristino della pavimentazione stradale nel tratto della strada statale 131 ‘Carlo Felice’ tra Sassari e Porto Torres (Camionale), tra il km 222,700 e il km 229,843.



Durante i lavori, che avranno una durata di 90 giorni, saranno chiuse alternativamente entrambe le carreggiate (a partire dalla carreggiata nord) con transito consentito a doppio senso di circolazione sulla carreggiata libera dal cantiere.



I lavori consistono nel risanamento profondo della strada e prevedono la stesura dell’asfalto drenante dallo svincolo di Truncu Reale al viadotto sul Rio Mannu. L’intervento prevede inoltre la stabilizzazione della fondazione stradale in prossimità delle opere d’arte presenti sul tratto.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.