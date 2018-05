Sassari. Chiude il Bricocenter all'Auchan, 13 licenziamenti. Famiglie con le spalle al muro

Riportiamo l'analisi sulla situazione che si è venuta a creare all'indomani dell'ufficializzazione della chiusura del Briconter di Sassari, esternata dalla sezione locale dei Comunisti Italiani:







"In data 8 maggo 2018, è stata ufficialmente comunicata la cessazione d’attività del BricoCenter di Sassari, situato all’interno della Galleria Auchan. Già in precedenza, questa attività, aveva subito forti riduzioni di personale.



di aziende facenti parte di un unico gruppo che, nascondendosi dietro a motivazioni contrattuali differenziate ditta per ditta, applica una politica di ricatto nei confronti dei suoi dipendenti. La sezione di Sassari del Partito Comunista condanna questo iniquo atteggiamento da parte dei padroni e si pone al fianco dei lavoratori in difficoltà, mettendo a disposizione le proprie forze per rendere nota una condizione che, come al solito, vede i lavoratori vittime di un sistema capitalistico strangolatore, alla ricerca del massimo profitto e agevolato da una legislazione sempre più permissiva. Il Partito Comunista si batte, inoltre, per restituire dignità e lavoro a quanti, singoli individui e famiglie, sono colpiti da questi atti così efferati."