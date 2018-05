Sassari, è boom delle imprese nel settore benessere gestite da donne

Trattamenti di bellezza e cosmetici sardi: in Sardegna volano imprese e spesa. Oltre 3.300 attività, più di 5mila addetti e 355 milioni di euro di consumi. E le creme, i saponi e le lozioni lanciano la sfida all’export. Matzutzi e Mameli

(Confartigianato Sardegna): “Con le imprese cresce anche l’occupazione: formazione e aggiornamento necessari”. 2.248 attività sono gestite da donne, 353 aziende da giovani under 35 e 108 da stranieri. Arriva l’estate e in Sardegna palestre, piscine, istituti estetici, centri per il benessere fisico, insieme a centri tatoo, manicure, pedicure e acconciatori, vengono letteralmente presi d’assalto da chi vuole piacersi maggiormente, stare in salute e recuperare peso e forma. E i numeri delle imprese confermano la tendenza dei sardi per la cura della persona e il benessere fisico.



Nell’Isola, infatti, nel I trimestre di quest’anno si contano 3.384

imprese del settore dei Servizi di parrucchieri e altri trattamenti

estetici: nel 2016 furono 3.256. Di queste l’85,3% (2.886 realtà oggi,

2.830 nel 2016) sono artigiane. Rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente si registrano nel settore 36 imprese artigiane registrate

in più, con un incremento percentuale del +1,3%.



Reggono anche le imprese produttrici di cosmetici sardi: si contano

complessivamente 24 imprese del settore, il cui valore export è di

poco inferiore al mezzo milione di euro. Di queste il 33,3% pari a 8

imprese sono artigiane. Rispetto allo stesso periodo il numero di

imprese artigiane del comparto in esame resta invariato.



E’ questo ciò che emerge dall’analisi dell’Osservatorio per le PMI di

Confartigianato Imprese Sardegna, che ha esaminato i dati dei settori

del benessere, estetica e acconciatura nell’Isola, su fonte

Unioncamere-Infocamere 2017-2018.



“Questo è un settore in forte crescita in tanti punti – commenta

Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna -

cresce la domanda, la spesa totale e le imprese. Purtroppo, però,

cresce anche l’abusivismo e i 1.400 addetti, stimati, in nero,

raccontano tanto del fenomeno”. “In crescita anche l’attenzione dei

consumatori alla conservazione della salute, al benessere e alla

migliore qualità della vita anche attraverso la cura della persona”,

sottolinea il Presidente.



Delle imprese artigiane del settore il 66,6%, 2.248 attività, sono

gestite da donne, il 10,5%, 353 aziende, da giovani under 35 e il

3,2%, 108 realtà, da stranieri.



Nelle imprese artigiane che offrono servizi di acconciatura, manicure,

pedicure e trattamenti estetici sono ben 5.124 gli addetti al lavoro.

Alta la percentuale degli irregolari; si stima che in Sardegna il

numero di questi lavoratori si aggiri intorno alle 1.400 unità.



Per quanto riguarda la spesa, mediamente nell’isola le famiglie

spendono 29,5 euro al mese, equivalenti a 355 milioni di euro

all’anno, per servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza. Nel

2016 la spesa totale fu di 265milioni.

Anche per tutti questi fattori, Confartigianato Imprese Sardegna

sottolinea la necessità di una continua e costante opera di formazione

e di aggiornamento, per professionisti e addetti che già operano ma,

soprattutto, per chi vorrà diventare imprenditore.

“Quelle connesse al benessere sono professioni complesse – rimarca il

Presidente che richiedono sia competenze multidisciplinari specifiche,

sia conoscenze che consentono all’operatore di riconoscere le mutate

esigenze del cliente e di “prendersi cura” di quest’ultimo in modo

globale”.



“Sull’imprenditorialità, sulla legalità, sulla competenza, sulla

trasparenza e sulla tutela delle imprese in regola continueremo la

nostra battaglia – continua Stefano Mameli, Segretario Regionale di

Confartigianato Sardegna – purtroppo, ancora una volta dobbiamo

segnalare come su internet abbondi l’offerta abusiva: un vero Far West

dove qualunque illecito viene compiuto alla luce del sole”. “Non si

tratta solo di evasione fiscale o di trasgressione delle norme ma c’è

un serio problema di salute e sicurezza della persona – continua

Mameli - quindi, per non incorrere in brutte sorprese consigliamo di

rivolgersi a centri e saloni di bellezza in regola con le norme

igienico-sanitarie. Ricordiamo che vigono delle norme ferree

sull'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche da parte degli

estetisti. Vaporizzatori, stimolatori a ultrasuoni, apparecchi per

massaggi, depilatori elettrici, scaldacerette, lampade, saune ed

elettrostimolatori devono rispettare le caratteristiche tecniche

stabilite dai ministeri dello Sviluppo economico e della Salute”.



Per il mondo della cosmesi naturale sarda, ovvero per le imprese

isolane produttrici di creme, saponi, olii essenziali, lozioni di

origine vegetale controllata e certificata, per i trattamenti di

bellezza e impiegati da parrucchieri ed estetisti, si aprono

interessanti prospettive di commercio nazionale e internazionale. Un

esempio viene dall’interesse dimostrato dai buyer arabi in occasione

della Borsa Internazionale delle Imprese italo arabe, svolta a

dicembre a Cagliari.



“Vista la peculiarità dell’ambiente sardo, della sua salubrità e

biodiversità, anche in questo settore è possibile valorizzare le

produzioni locali, genuine, efficaci e a basso impatto ambientale ma

sempre di altissima qualità”. “Se il trend dovesse continuare anche

nei prossimi anni – conclude Mameli - questo consentirebbe ai piccoli

produttori locali di crescere e di valorizzarsi. E’ necessario puntare

anche su questo comparto, come vien fatto anche per altri.”.

Perimetrazione delle Aree del benessere di acconciatori ed estetica

nell’artigianato



In Sardegna, al I trimestre 2018 le imprese artigiane dei Servizi

degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici, sono in

totale 2.886, rappresentandone l’85,3% del totale imprese del settore.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente le imprese del

settore in esame sono 36 in più, pari ad una variazione tendenziale

del +1,3%.Tra le quattro province sarde i risultati migliori per il settore

artigiano li rileviamo a Cagliari, provincia in cui si concentrano il

45% delle imprese del territorio, che registra una variazione %

positiva del +2,4% e a Sassari, seconda provincia dell’Isola per

numero di imprese del settore benessere, che registra un incremento

del numero di imprese del +1,8%.



Volgendo poi l’attenzione ai tre comparti di questo settore osserviamo

che, in Sardegna, le imprese artigiane dei Servizi di saloni di

parrucchieri e barbieri1sono 2.179, il 75,6% del totale delle imprese

del settore che al primo trimestre dell'anno in corso registrano una

tenuta, con una variazione percentuale pari allo zero. Sono invece 687

le imprese artigiane dei Servizi di istituti di bellezza2, che

incidono per il 23,8% sul totale e registrano una variazione

tendenziale positiva del +5,5%. Infine si contano 17 imprese artigiane

dei Servizi di manicure e pedicure che pesano per lo 0,6% del totale

imprese del settore e che al I trimestre 2018 mostrano una dinamica

positiva del +13,3%.



Le imprese artigiane gestite da donne, stranieri e giovani nei Servizi

alla persona.



Nel 2017, nella nostra regione, le imprese artigiane gestite da donne

del comparto “Altre attività dei servizi alla persona” si contano

2.248 imprese artigiane femminili. Sono invece 353 le imprese dei

Servizi alla persona con imprenditore under 35, queste pesano sul

totale imprese del comparto per il 10,5% e sul numero complessivo di

imprese artigiane gestite da giovani imprenditori per il 12,1%.

Inoltre nel settore risultano registrate 108 imprese gestite da

stranieri, il 3,2% delle imprese artigiane del settore, che

rappresentano il 7,8% del numero totale di imprese artigiane straniere

presenti sull’Isola.



L’occupazione nel settore acconciature ed estetica



Nel 2017 stimiamo che in Sardegna prestano manodopera, nel comparto

artigiano dei Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e

trattamenti estetici, 5.124 addetti. Nello specifico, 3.954 addetti,

pari al 77,2% del totale, sono occupati nei Servizi dei saloni di

barbiere e parrucchiere, 1.145, il 22,3% del totale, lavorano nei

Servizi degli istituti di bellezza e 25, il 0,5% del totale, lavorano

nei Servizi di manicure e pedicure.

La spesa media mensile delle famiglie sarde per servizi di

parrucchiere e trattamenti di bellezza è di 29,5 euro al mese,

equivalenti a 354,6 euro all’anno. Si stima che sull’Isola le 723 mila

famiglie spendono complessivamente 355 milioni di euro per

parrucchieri e trattamenti di bellezza.