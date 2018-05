Festa della tosatura a Santa Maria La Palma

Alla manifestazione parteciperanno gli alunni della scuola primaria provenienti dai plessi: Cunetta ,San Giovanni Lido, Fertilia e Santa Maria La Palma appartenenti agli istituti comprensivi della città, che raggiungeranno la borgata di Santa Maria la Palma con gli scuolabus messi a disposizione dal comune di Alghero.





Per le nuove generazioni è importante conoscere la filiera agroalimentare di questo settore , che consente a tutti noi di portare in tavola ogni giorno, alimenti importanti della catena alimentare, ma soprattutto alimenti naturali e genuini provenienti da ambienti sani e incontaminati come il Parco di Porto Conte, la sue area contigua e l'agro della Nurra. La Sardegna è sempre presente nelle fiere e nelle esposizioni internazionali con tutte le sue eccellenze agroalimentari , tra le tante anche i formaggi e altri derivati del latte provenienti dal nostro territorio, da mostrare ai turisti provenienti da tutto il mondo.A Santa Maria la Palma i bambini e i tanti turisti presenti potranno vedere dal vivo come si producono questi alimenti e con quali mani sapienti vengono trasformati.









I bambini avranno modo di poter degustare i prodotti alimentari derivati dalla lavorazione del latte che mani esperte di abili casari ed esperti del settore trasformano in formaggio, ricotta, yogurt, casu axedu, e i dolci che le volontarie del Centro Sociale Impegno Rurale hanno preparato con i derivati del latte (formaggelle, ricottine, torte di ricotta, Menjar Blanc).

Venerdì 25 e Domenica 27 Maggio 2018 a partire dalle 9,30 si svolgerà a Santa Maria la Palma la XIIIa edizione della “Festa della Tosatura”. L’iniziativa organizzata dal Centro Sociale “Impegno Rurale” in collaborazione con gli allevatori della Nurra, l’assessorato ai Servizi Sociali, allo Sviluppo Economico e alla Pubblica Istruzione del Comune di Alghero, i tre Istituti Comprensivi delle scuole cittadine, il Parco di Porto Conte, la Fondazione Meta.Questa XIIIa edizione della “Festa della Tosatura” è inserita all'interno della rassegna Emozioni di Primavera organizzata dal Parco di Porto Conte e si svolgerà in due giornate da dedicare anche alla conoscenza e alla visita del territorio del parco regionale e della sua area contigua.È una occasione di intrattenimento sociale e ricreativo con precise finalità didattiche in quanto rivolta in modo particolare a giovani studenti delle scuole elementari cittadine . E’ importante infatti far riscoprire ai più piccoli le consuetudini e le tradizioni del mondo agro pastorale, che fino alla metà del secolo scorso è stata l’attività lavorativa primaria della piana della Nurra, rappresenta un modo per rendere memoria al passato e alle radici della nostra terra, ma è anche l'occasione per poter toccare con mano le attività di un settore importantissimo dell'economia del nostro territorio.Nella piazza della borgata verrà allestita un'area dove si potranno vedere gli animali da cortile e di bassa corte come un tempo lo erano le aie delle nostre case rurali. Durante la mattinata verrà allestito un percorso didattico che illustrerà ai presenti le varie fasi di lavorazione che l'allevatore svolge con gli animali, riproponendo le attrezzature e le operazioni con metodi tradizionali e moderni per la custodia degli animali, la mungitura, la tosatura. Uno stand verrà quindi allestito per la presentazione dei prodotti alimentari derivati dalla lavorazione del latte e per la degustazione. In un altro stand verrà allestita l’area della trasformazione della lana con l’opportunità di vedere i derivati della tessitura e l’utilizzo della lana nella bioedilizia.Nella giornata di Domenica si ripercorrerà la visita dell' aria espositiva con la presenza di alcune aziende produttive del territorio e la visita all'allestimento dell' aia con la presenza degli animali da cortile e di bassa corte, e dell'esposizione fotografica riguardante la bonifica del territorio.Per i visitatori sarà possibili paartecipare alle fasi di attività del percorso didattico per la custodia degli animali – mungitura – tosatura – trasformazione del latte nei suoi derivati –trasformazione e lavorazione della lana. Uso della lana nella bioedilizia. Novità della XIIIa edizione è il trofeo della tosatura - gara di tosatura degli animali tra allevatori del territorio. Per tutti i partecipanti come da tradizione all’ora di pranzo si potrà degustare la tradizionale pecora bollita e pane zichi, preparata e cucinata dai pastori. Al termine del pranzo il canto tradizionale sardo con i CANTADORES A CHITERRA che chiuderanno in allegria questa XIII° sedizione