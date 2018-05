Fase regionale conclusiva serie C, l'appuntamento con il tennis questa domenica a Sassari

Domenica 27 Maggio alle 9.00 presso i campi del nostro Circolo, sì terrà l’atto conclusivo della fase regionale della serie C maschile.Saranno protagoniste la squadra B, che contende la salvezza alla compagine di Macomer, e la squadra A, impegnata contro Calangianus per l’accesso alla fase nazionale valevole per la promozione nella serie B nazionale. A questo proposito la Società ha deciso di presentare la prima squadra del circolo al completo, durante un incontro con soci, sponsor e media, che si terrà sabato 26 Maggio alle ore 15.00 presso la Club House del circolo, in via Coradduzza 2c. Nell’occasione sarà consegnato ad un socio del circolo, un premio alla memoria del compianto Gianbattista Soggiu, per particolari meriti sportivi.