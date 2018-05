Sassari. Divieti e autorizzazioni per “Universitari in piazza”

In occasione della manifestazione "Universitari in piazza", in programma per domani, 26 maggio, in piazza d'Italia, dalle 18 di sabato sino alle 5 di domenica 27 è vietato in tutta la piazza il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in vetro e lattine; è istituito inoltre il divieto a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali e da parte dei chioschi e gazebo degli organizzatori la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. È autorizzata la proroga dell'orario di diffusione della musica fino alla 1 del 27 maggio.