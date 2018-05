Anas, da lunedì 28 maggio lavori di pavimentazione sulla ss 127 a Nulvi

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.









A partire da lunedì 28 maggio saranno avviati i lavori di ripristino della pavimentazione stradale nel tratto della strada statale 127 ‘Settentrionale Sarda’ all’interno del centro abitato di Nulvi, in provincia di Sassari.Durante i lavori sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto tra il km 96,010 e il km 96,385, con deviazione del flusso veicolare sulla viabilità comunale alternativa segnalata in loco. Il provvedimento prevede inoltre l’interdizione del traffico pesante (di massa superiore alle 3,5 tonnellate) tra il km 95,130 e il km 98,300 con deviazioni sulla viabilità provinciale.