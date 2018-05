Osilo, arrestati dai Carabinieri mentre tentavano di derubare un'abitazione

Ieri i Carabinieri della Stazione di Osilo hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne serbo e un 32enne bosniaco, per tentato furto aggravato in abitazione.

I due hanno forzato l’ingresso di un’abitazione a Osilo ma il personale della Compagnia Barracellare che transitava nella zona, ha notato movimenti sospetti attorno alla casa e ha prontamente allertato i Carabinieri. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochi minuti bloccando e arrestando i due malviventi, che ora si trovano presso il carcere di Bancali.

I due arresti rappresentano il coronamento di un’attività preventiva capillare che sta coordinando la Compagnia Carabinieri di Sassari, finalizzata in particolar modo a colpire il fenomeno dei furti in abitazione, in centro abitato e nelle aree rurali.