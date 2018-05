Sugli stereotipi di genere: il 31 maggio un convegno

di SSN

La violenza di genere è il tema del convegno in programma giovedì 31 maggio alle ore 17 alla Camera di commercio di Sassari. Un’occasione di incontro e scambio di esperienze sulla percezione della violenza e gli stereotipi di genere, con due focus, uno sul progetto Aurora, sportello antiviolenza del Comune di Sassari che compie 18 anni, e un altro su Generiamo Parità, progetto di promozione della cultura del rispetto dei generi e della parità.



Dopo i saluti del sindaco Nicola Sanna, di Antonella Polo, referente dell’Ufficio scolastico territoriale della Provincia di Sassari, e di Elvira Useli, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Sassari, interverranno psicologi e insegnanti interessati dal progetto, Rossella Pinna e Paolo Demartis per il progetto Aurora, Antonello Sanna, Laura Neri e Laura Torre per Generiamo Parità. A moderare sarà l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Sassari Monica Spanedda.

In conclusione approfondiranno il tema della violenza assistita Agostino Loriga e Luana Mulas.



L’incontro ha l’obiettivo di condividere con la città l’esperienza del progetto Aurora, le attività della casa e del centro di accoglienza, e di valorizzare il percorso di formazione e di promozione culturale sulla parità dei generi e il contrasto degli stereotipi nelle scuole portato avanti dal Comune di Sassari e dall’Ufficio scolastico territoriale.

Il progetto Generiamo Parità sta, infatti, portando avanti una serie di attività di rete, che vedono coinvolti le istituzioni, la scuola, la famiglia, le alunne e gli alunni, e che intendono fornire gli strumenti teorici e operativi volti a avviare un vero e proprio cambiamento culturale.