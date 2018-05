Asinara, interviene la guardia costiera

di SSN

Nella mattinata di oggi la Guardia Costiera di Porto Torres ha portato a termine un’operazione di soccorso, che ha consentito il trasporto a terra in sicurezza di un uomo che ha accusato un forte malore a Cala Reale dell’Asinara.



L’operazione S.A.R. è iniziata alle 11.15, quando la Sala operativa del 118 ha evidenziato la necessità di effettuare l’urgente trasbordo dall’ Isola dell’Asinara a terra per la successiva assistenza da parte di personale medico qualificato.



Immediatamente, la Guardia Costiera ha inviato in zona la dipendente motovedetta veloce CP 810, unità specializzata nella ricerca e soccorso, per raggiungere l’ormeggio di Cala Reale e permettere il trasporto dell’uomo che, in accordo con il Servizio 118, è stato trasbordato presso il porto di Stintino, al fine di consentirne il più veloce trasferimento presso il nosocomio di Sassari.



Non appena ormeggiata la M/V CP 810 nel porto di Stintino, l’uomo è stato immediatamente affidato al personale del Servizio 118, prontamente intervenuto con un’ambulanza, per il trasferimento al Pronto Soccorso di Sassari per i successivi accertamenti clinici.