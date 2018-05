La Torres è in finale playoff, 3-0 al Cuoiopelli

di SSN

Primo tempo con qualche sussulto in una gara che vale che valgono la stagione (come tutta da qui al termine). Ma la Torres viene fuori nella ripresa (dopo l'1-1 dell'andata) e si scatena contro il Cuoiopelli nella semifinale nazionale di playoff per la serie D. Al 12' della ripresa Piga, poi Sarritzu al 17' e Diouf al 32' chiudono il discorso. La Torres è in finale e se la vedrà contro la formazione umbra del Cannara. Il sogno di promozione dei sassaresi continua...