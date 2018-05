Sassari. Ucciso un giovane nella notte con una coltellata al petto

Un calciatore di soli 23 anni è stato pugnalato a morte questa notte a ottava, frazione di Sassari. Da una prima ricostruzione il ragazzo pare sia intervenuto per difendere alcune donne importunate da un giovane del posto, proprio davanti al circolo del campo sportivo. Si era fatta l'una del mattino, la serata era dedicata alla fine del campionato di calcio. Nonostante il giovane calciatore abbia cercato di allontanare pacificamente l'uomo, la discussione è degenerata ed è proseguita in strada, a qualche decina di metri dall'ingresso del circolo. E' qui che il giovane calciatore, ha dovuto fare i conti con il suo assassino. Dopo qualche minuto il molestatore ha tirato fuori un coltello e ha sferrato una pugnalata mortale sul torace del malcapitato.Nicola Dalla Morte, originario di Chiavenna, in provincia di Sondrio, è morto così, davanti a numerosi testimoni e a tanti ragazzi ancora sotto choc. Il giovane si trovava in Sardegna da circa due anni, giocava a calcio nella squadra dell'Ottava ed era fidanzato con una ragazza del posto.