Magliona conquista il podio a Verzegnis su Norma-Zytek

Omar Magliona ha vinto il gruppo delle sportscar E2Sc ed è salito sul terzo gradino del podio assoluto con la Norma M20 Fc curata dal Team Faggioli e gommata Pirelli in una avvincente 49^ Verzegnis Sella Chianzutan. Nel secondo round del Campionato Italiano Velocità Montagna, il sardo della Cst Sport in prova ha stravolto l'assetto della biposto insieme agli uomini del team e in una umida gara 1, con una precisa strategia dell’ultimo momento, ha optato per gomme da asciutto e ha attaccato chiudendo a soli 6 decimi di secondo dal miglior crono. In gara 2 delle bandiere gialle sventolate proprio prima del passaggio del campione sassarese, attuale capoclassifica nella categoria delle biposto, non ne hanno compromesso la vittoria di gruppo e il podio, ma hanno limitato l’assalto ai vertici della gara proprio in vista del traguardo. Sui 5640 metri del tracciato udinese il crono totale fatto registrare da Omar è stato di 5'10”75 (gara 1 con fondo umido: 2'39”46; gara 2: 2'31”29).

Magliona dichiara dopo l'impegno sulle Alpi Carniche: “Purtroppo il fato non ci ha aiutato in gara 2, che non è andata come avrebbe potuto, ma anche per quanto fatto in gara 1 sono soddisfatto delle prestazioni della macchina e della professionalità del team, oltre che del lavoro svolto insieme alla squadra. Si può guardare con fiducia al campionato, che ancora è molto lungo, il potenziale è alto e siamo ben focalizzati sull'obiettivo”.



Calendario CIVM 2018: 6 maggio 44^ Alpe del Nevegal (BL); 27 maggio 49^ Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 10 giugno 61^ Coppa Selva di Fasano (BR); 24 giugno 57^ Coppa Paolino Teodori (AP); 1° luglio 68^ Trento-Bondone; 22 luglio 8^ Salita Morano-Campotenese (CS); 5 agosto 28° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 19 agosto 53° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 2 settembre 36^ Pedavena-Croce D’Aune (BL); 16 settembre 60^ Monte Erice (TP); 23 settembre 64^ Coppa Nissena (CL); 7 ottobre 23^ Luzzi Sambucina (CS).