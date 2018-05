Alghero. Birdwatching? Macchè, bedroom vista lago "a gratis"

Nella laguna del Calich ad Alghero, almeno nel tratto corrispondente a Vial Burruni, è stata creata una postazione di birwatching. Da queste simil postazioni di legno incastonate nel verde, l'uomo può affacciarsi e ammirare nel silenzio della natura il passagio e le abitudini delle numerose specie di volatili che vivono e animano la laguna. Per altro è possibile ammirare anche le specie acquatiche presenti sulle sponde del lago. Un posto incantevole dove in realtà la presenza umana è rarissima. Forse anche per questo, le postazioni di birdwathing, oggi sono dei veri e propri ricoveri per "turisti per caso". Come vedete nella foto scattata questo fine settimana, le casette in legno sono ottimi ripari per la notte, con una vista sul lago strepitosa. E sopratutto a costo zero.