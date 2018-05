Rotonda di Platamona, Alivesi: "Tra degrado e l'estate dei sassaresi"

Appare subito evidente che litorale e spiaggia sono ancora molto lontani dall’essere pronti per ospitare bagnanti e turisti. Sporcizia, degrado, disordine, insetti sono solo alcuni dei problemi che, oramai alle porte dell’estate 2018, devono essere ancora risolti per garantire la fruibilità di un’area il cui accesso risulta già fortemente compromesso da una politica comunale miope e dannosa che ha provveduto alla eliminazione di parcheggi ed aree di sosta per le auto, rinunciando ad instaurare un costruttivo dialogo con l’amministrazione del Comune di Sorso.Non è possibile non domandarsi se sia questo il biglietto da visita di una Città che ha da poco istituito la “tassa di soggiorno”, annunciando cosi la sua ambizione di “Città Turistica”.













La rotatoria di Platamona al centro del focus del consigliere sassarese Manuel Alivesi: