Pili "Abbanoa sprofonda nel ridicolo, dai giudici solo condanne"

“Abbanoa sprofonda nel ridicolo e nel patetico in preda al panico da class action. Da quanto sono agitati confondono cifre, parlano di 16 anni fa come se ignorassero che la prescrizione è di 5 anni, fanno finta di non conoscere le innumerevoli sentenze di condanna di tutti i giudici che si sono pronunciati sulla vicenda dei conguagli. E soprattutto dimenticano che la Corte d’Appello proprio sulla nostra class action li ha condannati al pagamento di tutte le spese legali e persino per giudizio temerario. La Corte d’appello ha respinto il loro ricorso perché destituito di ogni fondamento e lo ha sanzionato come giudizio temerario. Questo pomeriggio con un comunicato da delirio Ramazzotti e compagni arrivano persino ad affermare che il sottoscritto sarebbe il padre dei conguagli. Non c’è limite al ridicolo. Siamo dinanzi all’ennesima “bomba” da quattro soldi a cui solo qualche sodale a libro paga può credere. L’ignoranza economica e giuridica di questi personaggi rasenta livelli da osteria che non dispensa acqua. Solo affermare che un provvedimento del 2002 possa incidere in un atto del 2016 sarebbe sufficiente ad annoverare questi signori in una modesta esibizione da circo zanfretta. Lo capisce anche un cretino che se fosse vero quelle somme sarebbero ancor più prescritte di quanto già lo sono. Trogloditi del diritto, dell’economia e della finanza. Insomma, un autogol dietro l’altro. Queste sottospecie di manager sono in preda ad una crisi di nervi perché sanno che, nonostante le documentate minacce e le abbondanti falsità strombazzate a destra e a manca, decine di migliaia di sardi hanno aderito alla class action. Ribadisco: si tratta della più grande causa civile mai messa in campo in Sardegna. Basta chiedere in Tribunale se c’è mai stata nella storia una partecipazione così imponente ad una causa giudiziaria. E’ un risultato che abbiamo ottenuto senza soldi, senza poter disporre di risorse per comprare spazi pubblicitari, senza poter disporre di quel minimo di supporto di chi avrebbe dovuto schierarsi dalla parte dei cittadini. Se fossero così poche come dicono perchè si preoccupano e si agitano così tanto? Per un semplice motivo: sanno che se le adesioni fossero mille o 500.000 la Regione sarà comunque costretta ad uniformare a tutti gli utenti la decisione dei giudici e cancellare a tutti quel balzello fuorilegge. A questo si aggiunge che chi verrà chiamato a pagare quel danno saranno loro, in prima persona, in quanto responsabili della gestione fallimentare di Abbanoa. E’ questo che li fa disperare sino a raggiungere il ridicolo. Ignorano persino che le utenze industriali, le partite iva, e le attività economiche non potevano partecipare alla class action. Siamo dinanzi a venditori di fumo che sanno che la loro cacciata è prossima. Sarebbe bastata una sola adesione per dimostrare che quei conguagli sono una truffa. Centomila sardi, invece, considerati i nuclei familiari e i condomini che hanno aderito, sono un dato talmente rilevante che sarà sufficiente per cacciare Ramazzotti, Pigliaru e compagni dal malgoverno dell’acqua in Sardegna”.