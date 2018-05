La Sardegna nel circuito internazionale “Libri d’Acqua”

«Auspichiamo l’interesse di enti, istituzioni e amministrazioni - hanno concluso ideatori e testimonial del tour letterario – perché promuovano e valorizzino luoghi e territori anche attraverso gli incontri e gli eventi dei Libri d’Acqua in Sardegna».







La Sardegna entra a far parte del tour letterario dei “Libri d’Acqua” con tre testimonial d’eccezione: la capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Alessandra Zedda, il presidente del consorzio Costa Smeralda, Renzo Persico e il patron delle tonnare di Carloforte, l’avvocato Pier Greco. L’annuncio è arrivato questa mattina, nel corso di un incontro con la stampa, da Vera Slepoj, psicologa e psicoterapeuta, autrice de “La psicologia dell’amore (Mondadori)” ma soprattutto ideatrice della rassegna letteraria che rilancia il legame tra la letteratura e il territorio, promuovendo un vero e proprio tour internazionale che porta scrittori e intellettuali nel mondo, seguendo il filo rosso rappresentato dall’acqua.In Sardegna si incomincia il 3 agosto, a Porto Cervo, con Salvatore Niffoi nell’appuntamento che, per volontà del consorzio Costa Smeralda, è stato inserito anche all’interno del “Festival dei libri del mare” che si svolge nel pieno della stagione turistica in Gallura.«Ma è soprattutto al cuore della Sardegna che guardiamo con interesse – ha affermato Alessandra Zedda – nel nostro viaggio culturale che fluidifica, seguendo il percorso dell’acqua e attraversando culture e mondi, una rete di relazioni tra gli autori, i libri, le città e i territori». Diverse le esperienze internazionali, tra le quali spiccano i recenti eventi nelle capitali europee, ad incominciare da quello nella biblioteca Travellers Club di Londra e a Parigi, nonché i confronti in altri continenti come quelli tenuti a Nuova Delhi, Calcutta o New York.«Libri d’Acqua – ha dichiarato Vera Slepoj – rappresenterà anche un momento di promozione internazionale per l’intera Sardegna, soprattutto per quelle parti dell’Isola che non sono presenti nei tradizionali circuiti turistici ma che costituiscono un inesauribile patrimonio di cultura, ambiente e tradizioni».