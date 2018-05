Grande successo per la tappa di Freemmos a Bortigali

Corrado a leggere l’annuncio ufficiale.





Si è svolta domenica 27 maggio a Bortigali con un omaggio alla Radio, laterza tappa di “Freemmos”, il progetto promosso dalla Fondazione MariaCarta per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul fenomeno dellospopolamento che investe interi piccoli centri della Sardegna.Dopo i saluti del sindaco padrone di casa Francesco Caggiari, del primocittadino di Baradili Lino Zedda, che ha ospitato l'evento un anno fa, e diLeonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, la parentesimusicale affidata alla Corale Polifonica di Bortigali nel suggestivo scenariodella chiesa del Rosario al centro del paese, ha fatto da preludio al dibattitocon il tema della giornata dal titolo “Parla la Radio”, per ricordare che proprioa Bortigali nacque nel 1943 Radio Sardegna, la prima radio libera adannunciare, il 7 maggio 1945, alle 15,07, la fine della Seconda Guerramondiale, arrivando prima per sei ore di Radio Roma, dalle cui frequenze fuPartendo da questo affascinante e intramontabile strumento dicomunicazione che ha raccontato a intere generazioni e racconta ancora oggipagine memorabili, il giornalista Gianni Garrucciu ha coordinato gli interventidi Ivano Conca, esperto di radio “libere” (come venivano chiamate negli anni’70), quando – era infatti il 1975 –, rompendo il monopolio Rai, nacqueroanche in Sardegna, con Radiolina, una delle prime in Italia («La nostra eravoglia di libertà dell’etere»), di Graziano Canu, direttore di Radio Barbagia,che oggi riesce a garantire quattro buste paga, un bel segnale per il mondodel lavoro della zona, e di Roberto Melis, direttore di Radio MacomerCentrale, che ha ricordato il paradosso che le radio vivono oggi con il digitaleterrestre, con l’obbligo, a differenza di quanto è avvenuto per le tv con loswitch off totale, di mantenere anche la frequenza in fm. Marco De Pascaleha invece presentato la Radio Brada di oggi, una web radio che punta suautorevolezza e popolarità, per un progetto innovativo tutto sardo che vuolericostruire un tessuto sociale fatto dalle comunità e dal confronto.Il musicista Mariano Melis e lo scrittore Michele Pio Ledda, hanno poipresentato in anteprima assoluta, la canzone e il video “Radio Brada”, direttoda Alberto Salvucci e realizzato in collaborazione con il Comune di Bortigali, laFondazione Maria Carta e la compagnia teatrale Paco Mustela di Sassari.Alla sociologa Ornella Porcu è spettato il compito di dialogare con alcune delleeccellenze imprenditoriali della Sardegna, raccogliendo le testimonianze diAntonello Fadda, titolare di “Character”, azienda che compie venti anni,leader nel settore della comunicazione globale, che grazie a innovazione,creatività e rispetto dell'ambiente, si sta imponendo oltre i confini isolani aconferma che anche i sardi sono in grado di fare impresa ad alti livelli econtribuire allo sviluppo dell’economia del territorio. «Mi piacerebbe che miofiglio si formasse fuori, ma poi tornasse qua. Dare insomma ai nostri figli lapossibilità di vivere in Sardegna», ha detto Fadda.Di successo anche l’esperienza delle sorelle Valentina e Martina Meloni,responsabili del pastificio “Sa Panada” di Oschiri: «In paese abbiamo realtàproduttive importanti – hanno detto –. Abbiamo rivoluzionato completamentel’azienda, con attività mai fatte prima, come la comunicazione e lo studio dinuovi ripieni delle panadas». Agnese Cabigliera, dell'azienda “Cabigliera &Zidda” di Ozieri, è rientrata nell’isola per seguire l’azienda di famiglia: «Misento orgogliosamente una pastora, noi ci occupiamo di tutta latrasformazione del formaggio, fino al contatto con i clienti. Mi sonospecializzata negli Stati Uniti. In Sardegna non abbiamo niente da invidiare.Lo spopolamento delle campagne è figlio di una politica comunitaria realizzata