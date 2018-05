A Sassari il "Festival della prevenzione oncologica"

Il Festival della Prevenzione in oncologia fa tappa a SASSARI dal 29-31 Maggio 2018 in Piazza Italia. Nelle tre giornate all’interno del motorhome saranno disponibili medici oncologi dell’AIOM per fornire informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella ricerca in campo oncologico. Saranno distribuiti i booklet sulla prevenzione e sull’innovazione in oncologia.

Saranno invitate le associazioni di pazienti, i familiari e i cittadini di tutte le età. L'obiettivo del progetto è trasmettere ai cittadini un messaggio fondamentale: contro il cancro si deve giocare d’anticipo. Lo spiega perfettamente Maria Giuseppina Sarobba, coordinatore AIOM Sardegna: " Lanciamo, sul modello dei festival della letteratura, il ‘Festival della prevenzione e innovazione in oncologia’ per spiegare agli italiani il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle armi innovative, fino al reinserimento nel mondo del lavoro". Il cancro è infatti la patologia cronica che risente più fortemente delle misure di prevenzione. Le cinque neoplasie più frequenti a Sassari sono quelle della mammella (343 casi ogni anno nel periodo 2005-2009), seguita da colon-retto (298), polmone (261), prostata (224) e vescica (166). La manifestazione itinerante, resa possibile grazie al sostegno di Bristol-Myers Squibb, tocca 20 città con eventi che dureranno tre giorni.