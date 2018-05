Giornata mondiale senza tabacco

In occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale senza tabacco, l’ATS Sardegna - ASSL Sassari promuove un’iniziativa di sensibilizzazione e consulenza sulla dipendenza da tabacco rivolta a tutti i cittadini. L’appuntamento con gli operatori del Centro Antifumo del Servizio Dipendenze è per giovedì 31 maggio nel poliambulatorio Conti in via Giagu, dalle 8 alle 14. Nello stand informativo allestito nella hall, gli utenti hanno la possibilità di confrontarsi con gli operatori che quotidianamente si occupano di prevenzione, diagnosi e cura del tabagismo.



Lo scopo dei questa giornata è quello di incoraggiare le persone ad astenersi, per almeno 24 ore, dal consumo di tabacco con l’obiettivo di aiutarle a smettere di fumare in via definitiva. La manifestazione serve anche per fare il punto della situazione sulla diffusione del tabagismo e per richiamare l’opinione pubblica sugli effetti negativi che il fumo comporta sulla salute.



In Sardegna la percentuale dei fumatori si attesta al 27% della popolazione mentre nella ASSL di Sassari la percentuale è leggermente più alta, il 28%. Ma il dato più allarmante riguarda i giovani sardi: il 27% dei quindicenni fuma almeno una volta alla settimana, un dato decisamente superiore alla media nazionale. Ed è per questo che gli operatori del Centro Antifumo, nella giornata mondiale senza tabacco, si rivolgono anche e soprattutto a loro, mettendosi a completa disposizione con informazioni specifiche e consulenze specialistiche.



Durante la manifestazione i fumatori hanno la possibilità di effettuare il test del monossido di carbonio per avere un feedback sul loro stato di salute e gli interessati possono programmare un incontro individuale gratuito presso il Centro Antifumo o usufruire della terapia di gruppo.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il fumo rappresenta la principale causa prevenibile di morbilità e mortalità a livello globale ed è per questo che sollecita l’ideazione e la realizzazione di politiche di promozione della salute e di prevenzione al problema del tabagismo.