Porto Torres. Soccorso dalla Guardia Costiera un passeggero di una nave da crociera colto da malore

Nella tarda mattinata di oggi la Guardia Costiera di Porto Torres ha portato a termine un'operazione di soccorso e ha consentito il trasbordo in sicurezza per evacuazione medica di un marittimo di nazionalità messicana di 27 anni colto da malore a bordo della nave da crociera “SOVEREIGN” di bandiera maltese, con 2309 passeggeri a bordo e 793 membri d’equipaggio.

L’operazione di soccorso è iniziata alle ore 11.30 di oggi, quando la nave da crociera, in navigazione da Barcellona a Napoli, a circa 6 miglia a nord-est dell’Asinara ha contattato via radio sul canale internazionale di soccorso la Sala Operativa della Capitaneria di porto turritana, segnalando la presenza a bordo di un membro d’equipaggio di sesso maschile colto da fortissimi dolori addominali e perdite ematiche, richiedendone quindi il trasbordo urgente presso una struttura ospedaliera.

Immediatamente, la Guardia Costiera di Porto Torres ha messo in contatto la nave con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), che ha fatto via radio una prima diagnosi consigliando l’immediato ricovero presso una struttura ospedaliera. E’stata, quindi, dirottata la nave in direzione del porto di Porto Torres al fine di poter effettuare il trasbordo del malcapitato in acque tranquille a mezzo della M/V CP 810, inviata incontro alla nave.



Alle ore 13.30 circa, la M/V CP 810, unità navale specializzata nella ricerca e soccorso, ha intercettato l’unità nel golfo dell’Asinara a circa 9 miglia da Porto Torres ed effettuato il trasbordo del passeggero bisognevole di cure mediche. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle ore 14.00 circa, quando il marittimo messicano, sbarcato presso la banchina della Capitaneria di porto, è stato trasportato con ambulanza del servizio 118, prontamente intervenuto, presso il nosocomio sassarese per le cure del caso, mentre la motonave “SOVEREIGN” è stata autorizzata a proseguire la navigazione verso il porto di Napoli.



























Il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres, Capitano di Fregata (CP) Emilio DEL SANTO, ha evidenziato che la procedura di evacuazione medica via mare vede periodicamente impegnate le motovedette della Guardia Costiera in un’attività, comunque effettuata previa diagnosi del personale del Centro Internazionale Radio Medico, dove la tempistica è estremamente importante per assicurare in tempi rapidi il malcapitato alle cure mediche necessarie.