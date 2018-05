Sardegna. Al via da domani il 22° Torneo mondiale "Manlio Selis"Le Coq Sportif Cup

LA FINALE

Da domani, 30 maggio, al 2 giugno 2018 le 48 formazioni under 13 delle più importanti società professionistiche italiane ed estere e le realtà dilettantistiche di tutto il territorio italiano daranno vita alla 22esima edizione del Torneo mondiale "Manlio Selis", evento che richiama ogni anno migliaia di visitatori e addetti ai lavori.Le squadre, italiane e straniere, sono arrivate in questi giorni all'aeroporto di Olbia, partner dell'evento, dove sono state subito accolte dal corner informativo e dai tutor che li accompagneranno nel corso della 4 giorni di gare.Arrivano da tutta Italia ma anche dal Giappone, dalla Russia, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Svezia, dalla Svizzera. Una macchina organizzativa di grandi dimensioni che ogni anno comporta moltissimo lavoro e tanta esperienza fatta nel corso degli anni: "Finalmente si parte - osserva Enea Selis- patron della manifestazione- perchè dopo tutto il lavoro fatto non vediamo l'ora di vedere tutti in campo a divertirsi e godere di questa esperienza che si porteranno per sempre nel cuore. Anche quest'anno non sono mancate le difficoltà ma ora è tutto pronto per dare avvio a questa 22esima edizione così ricca di squadre, ben 48, e di formazioni che rappresentano davvero il top a livello mondiale".La bellezza del Torneo Selis sta nel consentire a piccole realtà calcistiche di poter sfidare i campioncini delle squadre più blasonate del panorama italiano e internazionale.Sarà così per i ragazzi del Città di Cossato che sfideranno i ragazzi del Real Madrid alle 19 del 30 maggio al Nespoli. Emozione unica anche per i ragazzi del San Francesco Quartu al comunale di San Teodoro che esordiranno al Selis contro il Paris Saint Germain alle 18.Le novità rispetto alla scorsa edizione è rappresentata proprio dalla presenza di due tra le realtà calcistiche più importanti del calcio europeo: Paris Saint Germain e Real Madrid, squadre che si sono affrontate recentemente in una spettacolare sfida di Champions League. Il ricco parterre sarà arricchito dalle società italiane di serie A che anno dopo anno confermano la propria presenza (Juventus, Torino, Genoa, Atalanta, Cagliari, i campioni uscenti della Fiorentina) a cui si aggiungono in questa straordinaria edizione anche le due società della capitale: Lazio e Roma. Tra le formazioni in lizza per entrare nell’albo d’oro ci sarà, per la seconda volta, il Kashima Antlers, squadra proveniente dal Giappone.Tra le 48 squadre partecipanti al Torneo sono 18 le squadre professionistiche partecipanti:7 straniere – Real Madrid ( Spagna ), Kashima Antlers (Giappone), F.C. Malmoe (Svezia), F.C. Chelsea (Inghilterra), Paris Saint Germain ( Francia ), Team Ticino (Svizzera), F.C. Chertanovo Mosca (Russia).11 italiane - Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Juventus, Roma, Torino, Olbia, Lazio, Reggina 1914.Sono 30 le dilettantistiche provenienti da 7 regioni italiane: Liguria (Albissola 2010), Sicilia (Città di Trapani Calcio), Campania (F6 Salerno), Lazio (Grifone Monteverde, Nuova Tor Tre Teste), Piemonte (Lucento Torino, Città di Cossato Biella) Toscana (Tau Calcio Altopascio, Jolly Montemurlo e Maliseti Prato), Sardegna (Catalunya Mercede Alghero, Ferrini Cagliari, S.C. Gigi Riva Cagliari, Santos Cagliari, G.S.D. Assemini, S.C. San Francesco Quartu, G.S. San Paolo Cagliari, G.S. La Palma Monte Urpinu, Accademia Ogliastra,, SG Nuorese, Progetto Siniscola, Sant'Elena Quartu, Porto Rotondo, Sigma Cagliari, Pol. Don Bosco Nulvi, San Teodoro ).La finalissima del 2 giugno di San Teodoro del 22° Torneo Mondiale "Manlio Selis" sarà diretta dall'arbitro calangianese Antonio Giua della Sezione Aia di Olbia.Antonio Giua muove i primi passi in ambito nazionale dirigendo la sua prima gara di serie D: Forlì-Venafro. Ha esordito in Lega Pro il 23 febbraio 2014, nella partita Savona-San Marino. Nel 2017, dopo essersi alternato tra terza serie e campionato Primavera, e aver diretto la Supercoppa Primavera 2016, viene promosso in C.A.N. B. Il primo incontro arbitrato in serie cadetta è stato Ascoli-Pro Vercelli del 3 settembre.Il 22 febbraio 2018 viene insignito del Premio Luca Colosimo come miglior arbitro della Lega Pro 2016-2017; nella stessa data viene designato per la partita di Serie A Bologna-Genoa del sabato successivo, diventando così il primo arbitro sardo a dirigere una gara nella massima serie.4 giorni di garecirca 1000 atleti250 persone di staff, tra allenatori, dirigenti, fisioterapisti, medici90 gare40 direttori di gara, di cui uno Can A designato a dirigere la finalissima del 2 Giugno7 stadi15 voli aerei e 10 passaggi navali, 20 bus7 responsabili di campo, 8 interpreti, 3 responsabili dei trasporti18 tutor riservati alle società professioniste2 supervisor della manifestazione2 collaboratori della sala stampa, grafici e tecnici informatici coordinati da un addetto stampa responsabile della comunicazione, web e social,6 testate della carta stampata accreditate,1 TV Internazionale (Real Madrid TV)Un main Sponsor di caratura mondiale (Le Coq Sportif) che vestirà le 100 persone che a vario titolo collaboreranno all'evento.Anno dopo anno il Torneo cresce e si amplia il numero di spettatori che partecipano alle ricchissime giornate di gare ma non dimentichiamo anche la grande opportunità offerta dai mezzi di comunicazione. Il sito internet torneoselis.it è divenuto punto di riferimento per lo straordinario numero di accessi e da questa edizione sono state avviate nuove piattaforme come la Web radio Torneo Manlio Selis che consentirà di ascoltare le voci dei protagonisti, con interviste in tempo reale, e la pagina YouTube che accoglie già i video realizzati per questa edizione. Facebook, Twitter e Instagram saranno le piattaforme utilizzate per dialogare con chi seguirà l’evento e potrà partecipare alle tante iniziative in programma.Da semplice Torneo di calcio giovanile organizzato nel 1997 in memoria di “Manlio Selis”, conosciutissimo sportivo non solo in Gallura, con il passare degli anni la manifestazione, cresciuta per quantità e qualità delle squadre partecipanti, è divenuta la più importante rassegna in Italia e tra le prime tre in Europa per la categoria Esordienti ottenendo l’egida di Coni, Figc, Uefa e Fifa.