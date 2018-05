Il processo di selezione non è stato semplice, considerato il numero, la qualità e la visione dei partecipanti. Oltre il 50% dei progetti scelti arriva dal sud e dalle isole, questi i loro nomi che si aggiungono a quello descritto della Sardegna: Badia Lost & Found (Lentini – Siracusa), BIP Ballo in Piazza (Lucca), ConMe Convento Meridiano (Cerreto Sannita – Benevento), Da grande sarò un teatro (San Vito dei Normanni – Brindisi), DLF Dove Liberare Futuro (Bologna), ExSA sunt communia (Bergamo), Fare Scuola (Modena Ovest), Fontego Hub (Venezia), Giovani Open Space (GOS) – Distillerie Culturali (Barletta), Imbarchino molto più di un luogo comune (Torino),Le Officine delle Idee (Pisa), Roma Smistamento (Roma), Spazio 13 (Bari), Spazio Franco (Palermo).









C’è anche un progetto della Sardegna fra i 15 finalisti del bando culturability – rigenerare spazi da condividere, selezionati fra i 341 progetti candidati da tutta Italia alla call, promossa dalla Fondazione Unipolis, per sostenere iniziative culturali e creative innovative ad alto impatto sociale che rigenerano e riattivano spazi.A seguito di questa prima selezione, il progetto LANDWORKS PLUS IN-SEGNARE il paesaggio di Sassari è stato ammesso al percorso di supporto e accompagnamento, finalizzato a migliorare e sviluppare le proposte, che dovranno essere poi rinviate a Unipolis entro il 2 agosto. Tra queste, nel mese di settembre, una Commissione di esperti selezionerà 6 progetti che riceveranno 50 mila euro ciascuno e continueranno l’attività di mentoring. Il budget complessivo del bando è pari a 450 mila euro tra contributi economici per lo sviluppo delle iniziative, percorso di accompagnamento per l’empowermentdei team e rimborsi spese per partecipare alle attività. Ai 400 mila euro stanziati da Fondazione Unipolis, si aggiunge un contributo della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del MiBACT chemette a disposizione risorse economiche che consentiranno di selezionare un sesto progetto tra i 15 finalisti. Anche per questa edizione del bando, il percorso di mentoringsarà seguito da Avanzi/Make a Cube³e Fondazione Fitzcarraldo, partner dell’iniziativa.LANDWORKS PLUS_IN-SEGNARE il paesaggio nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale LandWorks, il Comune di Sassari, il DADU-Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero (UNISS) e l’Istituto di Istruzione Superiore “G.M. Devilla di Sassari, siglata in un protocollo d'intesa, e mira alla valorizzazione e alla rivitalizzazione dell’antico complesso minerario dell’Argentiera, patrimonio Unesco, oggi abbandonato e in disuso. Tutti i partner da anni lavorano in sintonia sul territorio e organizzano workshop internazionali per la realizzazione di installazioni d'arte, architettura e paesaggio. L'obiettivo è rendere questa attività permanente grazie alla gestione di alcuni immobili del Comune di Sassari, offrendo occasioni di formazione e laboratori di progettazione paesaggistica, un museo open air, conferenze, seminari, visite guidate, festival e attività di marketing culturale.