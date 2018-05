Sassari. Domenica sfilata di moda a Casa Serena con Roberto Stella

La sfilata di moda, con ingresso libero, è solo uno dei tanti appuntamenti che animano tutto l'anno la residenza di via Pasubio organizzati dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Coopas per valorizzare Casa Serena e il suo parco come luoghi di incontro e socializzazione per tutta la città.













L'alta moda torna a Casa Serena, accompagnata da buona musica e tanto divertimento. Quest'anno l'evento curato nei minimi dettagli dall'organizzatrice Adele Loriga può contare su un grande ritorno: lo stilista Roberto Stella. Domenica 3 giugno dalle 18.45 nella residenza di via Pasubio è in programma l'ormai tradizionale sfilata che vedrà impegnati sul palco ospiti, volontari e modelle con abiti cuciti dagli stessi anziani e dal laboratorio artigianale di Paola Tangianu. Dopo anni tornano anche le opere d'arte di Roberto Stella, oggi coordinatore dei punti vendita della boutique Profumo di Sardegna di Maria Rita Sommo, che ha accolto con piacere l'invito dell'Amministrazione comunale a collaborare per la buona riuscita di un evento a cui lui per molto tempo ha partecipato con le proprie creazioni e a cui tiene particolarmente.Nuovi scialli dipinti a mano faranno bella mostra di sé, così come abiti, gonne e capi spalla unici creati e confezionati durante l'anno. Come sempre non mancheranno musica, danza e intrattenimento, grazie alla partecipazione di Chiara Costa, Giuseppe Fiori, Franco Sechi, Roberta Usai, Danilo Tangianu, Pinuccio Cossu, Alessio Porcu, Antonello Verdini, Nino Cadoni, Armando Casu e la danza orientale di Susanna Baggedda ed Elisabetta Marrocu.L’organizzazione di questa manifestazione, tra le più attese nella residenza di via Pasubio, è resa possibile anche grazie alla collaborazione volontaria di numerose persone, tra cui Viale che fornisce i tessuti, Stefania Salis per le acconciature, Sonia e Greta per il make up, Il giardino di Luna e Sole per gli addobbi floreali, Alessio e Sandro Porcu al service.Naturalmente fondamentali per l'evento sono le competenze e le sapienti mani delle sarte e dei sarti che vivono a Casa Serena e che hanno frequentato il laboratorio durante l'anno: Francesca Paddeu, Assunta Pintus, Giovanna Paoni, Luisa Fara, Giovanni Maiorani e le volontarie.