2° Memorial Gavino Piana a Sennori

Sabato 2 giugno a San Giovanni, con il patrocinio del Comune di Sennori, si svolgerà il 2° Memorial Gavino Piana. Sarà una giornata all’insegna del divertimento con musica, sport, cultura, cibo e bevande per ricordare il giovane Gavino scomparso due anni fa lasciando un enorme vuoto nella comunità. Tutti gli abitanti e chi ha piacere di unirsi ai festeggiamenti è invitato a partecipare. Il programma della manifestazione prevede:



Ore 9.30: incontro a San Giovanni con le moto per il giro onorario

Ore 10: partenza crono-scalata di ciclismo in memoria di Gavino

Dalle 13 alle 15: pranzo con premiazioni

Ore 16: scuola di trial con il coinvolgimento del pubblico; a seguire la spettacolare esibizione di Davide Riffaldi.

Ore 18.00: musica e intrattenimento con Apaches, Lello Delogu, The four pops, Vasco Rossi tribute con Sheila e i suoi schiavi; a seguire serata danzante con dj Blazen e dj Voka. Per i più piccoli ci saranno i fantastici giochi gonfiabili e il trucca-bimbi.