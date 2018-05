Sennori. Comune e aziende in sinergia per Wine up Expo 2018 in Sicilia

Il Comune di Sennori incontra le attività produttive e artigianali del paese per illustrare e valutare la possibilità di partecipazione alla fiera “Wine Up Expo 208” che svolgerà dal 19 al 22 luglio a Linguaglossa, in Sicilia.

L’incontro è fissato per martedì 5 giugno, alle ore 18, nella sala consiliare del municipio, e saranno presenti l’assessora al Bilancio e Attività produttive, Maria Ladinetti, e Nadia De Santis, rappresentante della Ladyoak Ltd di Manchester, agenzia partner di Wine Up Expo che ha sviluppato l’applicazione Wine App, per la promozione dell’enoturismo integrato sostenibile.

L’amministrazione comunale invita tutti i titolari di attività produttive e artigianali a partecipare all’incontro.