Dal 1 giugno torna nel cuore della città Sassari in Fiore

Sarà inoltre presente l’infopoint dell’associazione CREW insieme a fondazione onlus Gabriele Bacchiddu e La Nuova Sardegna con la promozione della collana Erbe e Piante Medicinali in Sardegna.





Aree food truck: piazza Rosario, Devil’s Kitchen | Piazza Cavallino de Honestis, Les Cocktails | Piazza Santa Caterina, Sa Peltusitta.











Dal Duomo all’emiciclo Garibaldi, passando per piazza Rosario, largo Brigata Sassari, piazza Tola e piazza Azuni, via Enrico Costa e via Cavour, fino a largo Cavallotti e piazza Castello. I colori e i profumi di Sassari in Fiore torneranno nel cuore della città, dal primo al 3 giugno, per la più grande esposizione floroviaistica del nord Sardegna. L’appuntamento con l'inaugurazione è venerdì 1 giugno, alle 18, in piazza Castello. Tante le novità di questa edizione per la rassegna promossa dai Florovivaisti del Nord Sardegna in collaborazione con il Comune di Sassari assessorato alle Politiche agro-ambientali, il supporto organizzativo dell'associazione Crew e che per la prima volta conta sulla sponsorizzazione e partecipazione attiva della Coldiretti. Da venerdì, per tutto il weekend, il cuore di Sassari si trasforma in un grande giardino incantato. Saranno 10 gli allestimenti florovivaistici ai quali spetterà il compito di stupire e affascinare centinaia di persone di tutte le età. Oltre 80 attività commerciali e 200 operatori tra artisti, artigiani, produttori agricoli e volontari di associazioni, animeranno Sassari in Fiore 2018 accompagnando un weekend di svago e di shopping in centro.La Coldiretti proporrà delle zone “gialle” di esposizione e degustazione di prodotti a km 0 provenienti dai produttori agricoli di tutta la Sardegna, oltre al consueto mercatino di Campagna Amica che per l’occasione si svolgerà sabato e domenica, sempre all’emiciclo. L'associazione di categoria organizzerà anche momenti didattici con il Laboratorio di semina per bambini in piazza Azuni e la Butterfly House che da Olmedo installerà la sua biosfera con farfalle di tutto il mondo in piazza Tola, grazie anche al supporto delle attività commerciali della piazza. La tre giorni può contare inoltre sullo sponsor della fondazione onlus Gabriele Bacchiddu e le collaborazioni con l’azienda trasporti pubblici Atp e con Saba Italia.La manifestazione si aprirà in piazza Castello, che si conferma location ideale per la mostra mercato dei Florovivaisti e per la partenza della marching band Majanfè di Oristano che accompagnerà i visitatori e le visitatrici alla scoperta di tutti gli allestimenti. All’abbellimento delle aree verdi in via Brigata Sassari, piazza Rosario, piazza Cavallino de Honestis, piazza Azuni si aggiungono gli allestimenti di largo Cavallotti, piazza Duomo e piazza Tola e, per la prima volta, l’allestimento di un'area privata – Palazzo Quesada al corso Vittorio Emanuele.Le isole verdi della Ztl saranno intervallate dall’esposizione di decine di artigiani e dagli associati Coldiretti che animeranno le zone “gialle” dedicate alla promozione e degustazione di prodotti a km 0 oltre al consueto mercatino di Campagna Amica che per l’occasione si svolgerà sia sabato che domenica all’Emiciclo.Bimbimbici. Ritorna anche l’appuntamento con Bimbimbici, la manifestazione su due ruote promossa dalla Fiab e organizzata da Comune di Sassari, Comando della Polizia locale e Crew. L’allegra carovana di bambini e bambine in bicicletta, scortata dai vigili e animata dai clown dell’associazione a Tutto tondo, percorrerà sabato 2, la pista ciclopedonale di viale Italia a partire dal parcheggio Atp fino al cuore di Sassari in Fiore, con la merenda in piazza Duomo alle 12.Non mancheranno tante iniziative collaterali ad animare la tre giorni con momenti di intrattenimento e animazione realizzate grazie alla collaborazione che nel corso degli anni si è instaurata tra florovivaisti, organizzatori, commercianti del centro storico e associazioni. Tra i momenti di intrattenimento, alcune novità, come lo show di videoproiezioni che sabato notte illuminerà la fontana di via Brigata Sassari e la facciata del palazzo attiguo, l’esibizione della corale Nova Euphonia e lo spettacolo Lulù e le maligie Magiche.Amici a quattro zampe. Oltre all’ormai attesissima area pet friendly nella quale si terrà l’agility dog e il battesimo della sella, si aggiungono quest’anno i laboratori di giardinaggio di Coldiretti e la Casa delle Farfalle con percorsi didattici. In piazza Santa Caterina l’animazione dei “Bambini delle Fate” e delle associazioni a sostegno dei bambini. E ancora: momenti didattici organizzati dalle attività del centro che offriranno i più svariati laboratori, dagli origami, alle letture, ai pic nic sui prati delle installazioni.“Weekend di primavera”. La vastissima offerta in programma per Sassari in Fiore, si completa con lo shopping garantito dall’apertura di oltre 80 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa commerciale “weekend di primavera”.Baby Point. Durante le passeggiate alla scoperta degli angoli in fiore, le famiglie potranno contare su più di 40 punti dove poter allattare e cambiare il proprio piccolo. Sul sito www.babypointsardegna.it è possibile trovare il Baby Point più vicino, geolocalizzato e con l'indicazione degli orari di apertura.Modifiche alla viabilità. Dalle 18 di giovedì 31 maggio a mezzanotte di domenica 3 giugno è previsto il divieto di fermata in via Brigata Sassari, piazza Castello, piazza Rosario, via Enrico Costa, via Carlo Alberto, via Cavour, via Cesare Battisti e piazza Tola; è inoltre vietata la fermata in largo Cavallotti, anche se già presente la segnaletica permanente di divieto. Dalle 7 di venerdì 1 giugno a mezzanotte di domenica sarà chiusa al traffico via Enrico Costa, tra via Carlo Alberto e via Manno. Dalle 8 alle 13 e dalle 17 alle 23 di venerdì 1 giugno sarà vietato l'accesso a via Politeama da viale Umberto, a via Enrico Costa da via Brigata Sassari, a via Cavour da via Manno; a via Cesare battisti da corso Vittorio Emanuele e da piazza Azuni; a via Munizione Vecchia da via Università. Sabato 2 e domenica 3 giugno dalle 9 alle 23 sarà ancora vietato l'accesso a via Politeama da viale Umberto, a via Enrico Costa da via Brigata Sassari, a via Cavour da via Manno, a via Cesare battisti da c.so V.Emanuele e da piazza Azuni, a vicolo Del Campanile da piazza Del Duomo, a via Munizione Vecchia da via Università.I luoghi di Sassari in FioreIstallazioni florovivaistiche:- via Brigata Sassari: valorizzazione dei giardini esistenti, via Brigata Sassari angolo via Torre Tonda a cura di Emanuela Bombi, azienda La Rosa dei Venti. Fontana Maggi allestita da Riccardo Piras per Isola Verde Giardini.- Piazza Rosario: allestimento giardino a cura di Ilaria Manca per l’Azienda 2M di Mulas- Piazza Cavallino de Honestis: allestimento giardino a cura di Lavinia Loru per ArteVerde e Arte&Giardini- Largo Cavallotti: allestimento giardino temporaneo a cura di Claudio Rocchi per Floragricola Rocchi- Piazza Azuni: laboratori didattici sul giardinaggio a cura di Giammaria Arghittu per Az. Agricola F.lli Arghittu in collaborazione con Coldiretti Nord Sardegna.- Piazza Tola: Allestimento Butterfly House in collaborazione con Butterfly House Olmedo e Coldiretti Nord Sardegna.- Corso Vittorio Emanuele: allestimento florovivaistico all’interno del patio di Palazzo Quesada a cura dell’azienda Talia di Davide Casu.- Piazza Duomo: allestimento giardino temporaneo a cura di Francesco Carboni per Floragricola Carboni – Florgarden.- Piazza Castello: mostra mercato con gli stand delle aziende:Florgarden, Floragricola Rocchi, Azienda 2M, Az. Agr. Fratelli Arghittu, La città del Fiore, La Rosa dei Venti, Talia, ArteVerde, Ajo di Pietrina Cocco.Il programma - Venerdì 1 giugnoore 18.00 | Piazza CastelloInaugurazione “Sassari in Fiore 2018”Visita alle installazioni florovivaistiche accompagnati dalla marching band Majanfè di OristanoPiazza Rosario | Azienda 2MPiazza Cavallino de Honestis | ArteVerde e Arte&GiardiniLargo Cavallotti | Floragricola RocchiPiazza Azuni | Az. Agr. F.lli ArghittuPiazza Tola | Butterfly House Olmedo e Coldiretti Nord SardegnaCorso V.Emanuele – Palazzo Quesada | Talia di Davide CasuPiazza Duomo | FlorgardenVia Brigata Sassari – Fontana | Isola Verde GiardiniVia Brigata Sassari | La Rosa nei Ventiore 18.30 | Largo Cavallottia cura di Libreria DessìInaugurazione mostra “Neografie – Lettere in Mostra”ore 18.30 | Piazza Duomoa cura di Florgarden con Rist. GirasoleEsibizione di showcookingore 19.00 | corso Vittorio Emanuele, Palazzo Quesadaa cura di Giovanni Andrea Negrotti, allestimenti Talia di Davide CasuMostra d’arte collettiva “Arte… in Fiore”ore 19.00 | via Enrico Costaa cura di Prof. Manunza, Liceo ArtisticoL’artistico in Fiore – Moda, Poesia, Arti Figurative, DesignIl programma - Sabato 2 giugnoPer tutto il giorno | Piazza Nazario SauroEcovolontari – stand informativo e laboratori per una corretta raccolta differenziataore 8.00 – 12.30 | via Carlo Albertoa cura di Avis e consulta comunale dell’ImmigrazioneL’integrazione passa anche dal sangueore 9.00 – 12.00 | partenza viale Italia, parcheggio Atpa cura di Comune di Sassari con ass. CREW e ATuttoTondoBIMBIMBICI – la nuova fiaba della biciclettaore 10.30 | partenza da piazzale dei Cappuccinia cura di Società Botanica ItalianaPasseggiata nel verde urbano della Città di Sassariore 10.30 e ore 16.30 | via Enrico Costaa cura di asd HurricaneI bambini incontrano i caniore 10.30 e ore 19.00 | Largo Cavallottia cura di Libreria Dessì“Di Fiore in Fiore” - Laboratorio di letturaore 11.00 e ore 17.00 | Via Brigata Sassaria cura di La Rosa nei Venti con Pietra Arredo di Franco MiscaliCreiamo un mosaico – laboratorio creativoore 12.00 | Piazza Duomoa cura di Florgarden con ATuttoTondoBIMBIMBICI – Merenda animataore 12.30 | Piazza Duomoa cura di Florgarden con Rist. GirasoleEsibizione di showcookingore 16.00 | Largo Cavallottia cura di Comune di Sassari e di CMCC presso la Libreria DessìAcclimatiamoci - Un approfondimento sul clima che cambiaeventi di discussione previsti per le ore 17.00 – 18.00 – 19.00ore 17.00 | Fondazione di Sardegnaa cura di Associazione studenti Scienze Naturali SassariConoscere la biodiversità urbana dal punto di vista storico, paesaggistico ed ecologico.ore 17.00 | Piazza Rosarioa cura di Azienda 2M“Facciamo i cupcake con i fiori” – laboratorio creativo per bambiniore 18.00 | Corso Vittorio Emanuelea cura di KAOS con Pura Vida Accademia Olistica conAromaterapia: viaggio attraverso i profumi della nostra terraore 19.00 | Piazza Duomoa cura di Florgarden con Daniele Monachella e libreria KoinèM’ama non M’ama – Racconti in fioreore 21.00 | via Brigata Sassari, Fontanaa cura di Isola Verde Giardini con Plus 2 MilanoSpettacolo di videoproiezioni dalla fontana sull’edificioIl programma - Domenica 3 giugnoper tutta la giornata | Emiciclo GaribaldiSPINOSISSIMA – XVII^ esposizione piante succulente e cactus da collezioneore 8.00 – 12.30 | via Carlo Albertoa cura di Avis e consulta comunale dell’ImmigrazioneL’integrazione passa anche dal sanguedalle ore 10.30 | via Brigata Sassari, Fontanaa cura di Isola Verde Giardini con Claudia PirasLive Body Painting “4 elementi”ore 10.30 | via Enrico Costaa cura di asd HurricaneI bambini incontrano i caniore 11.00 | Piazza Duomoa cura di Florgarden con Daniele Monachella e libreria KoinèM’ama non M’ama – Racconti in fioreore 11.00 e ore 17.00 | via Brigata Sassaria cura di La Rosa nei Venti con Pietra Arredo di Franco MiscaliCreiamo un mosaico – laboratorio creativoore 12.00 | Piazza Castello, Rosetoa cura di ArteVerde e Arte&GiardiniDirettore Artistico Nicola Vandenbroele e diretto da Irene DoreEsibizione della corale Nova Euphoniaore 17.00 | Largo Cavallottia cura di Floragricola Rocchi con Maurizio GiordoLulù e le sue Maligie Magiche – spettacolo per bambiniore 19.00 | Vicolo del Campanilea cura di Ticcu Social Club con Alessandro PonzelettiSassari allo Specchio pt1Attività Collaterali presenti durante tutta la manifestazione:Emiciclo Garibaldimercato Campagna Amica Coldirettimostra ornitologica a cura dell’associazione Ornitologica Sassaresetest biciclette elettriche della Eco Escovia Carlo Alberto:area family con IES eventi e ass. Petali di Cartavia Enrico Costaesposizione e degustazioni Coldirettistand informativo “Circo Senza Animali”Area pet friendly con il percorso di agility dog della ASD Hurricane e il battesimo della sella a cura dell’ASD Ippica Saccargia.via Cavouresposizione e vendita piante succulente, bonsai e tillantsie,esposizione e degustazioni Coldirettiespositori opere dell’ingegno.via Brigata Sassari:SALOTTO HABITAT - uno spazio accogliente come luogo di pausa e ristoro per il pubblico creato con arredi urbani “habitat immaginari” di Theatre en vol, il social store Family Affaire e il supporto di Isola Verde Giardini.Largo Sisiniesposizione e degustazioni ColdirettiPiazza AzuniIl Giardino Incantato di Campagna Amica: laboratorio per bambini a cura dei tutor Coldiretti con Az. Agr. F.lli ArghittuPiazza Santa Caterina“Abbraccia la Diversità” - iniziativa dedicata ad animazione e giochi ideati dall’associazione I Bambini delle Fate, insieme ad ANPA, Coop. Sociale Be Free e Ass.ne Fibrosi Cistica in collaborazione con il Centro Giovani del Comune di Sassari.Vicolo del CampanileVicolo in Fiore – Buskers Show organizzato da Ticcu Social ClubAssociazioni Hobbisti con esposizioni di opere dell’ingegnovia Brigata Sassari, Piccole botteghe artigiane | via Cesare Battisti, Ass.ne Art in Pia | Piazza Azuni, Prendas de Ittiri e Amistade | Piazza santa Caterina, Kirghisia |