Sassari. Domani un convegno sullo stato della ricerca veterinaria in Sardegna

In questa ottica verrà presentata, ad esempio, la ricerca condotta su batteri e resistenza ai farmaci, una delle grandi sfide sanitarie del nuovo secolo, ed anche lo studio condotto sulle ostriche e l’ambiente in cui vivono, o quella su Blue Tongue e Peste Suina, e i nuovi modelli organizzativi a supporto della produzione biologica.





Il convegno è riservato ad operatori sanitari del territorio. I lavori inizieranno alle 8.30.









Domani 31 maggio, presso la Sala Convegni di Promocamera, il convegno sullo stato della ricerca veterinaria in Sardegna.Per il nono anno consecutivo l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna organizza il convegno per fare il punto sui risultati delle sue attività di ricerca. La giornata si propone come momento di presentazione, comunicazione e formazione agli operatori sanitari del territorio dei risultati dell’attività di ricerca condotta negli ultimi anni, con riferimento alle ricadute per lo stato sanitario delle popolazioni animali, del benessere animale e della sicurezza degli alimenti. L’approccio dell’Istituto è infatti quello di collaborare ad una unica strategia di benessere e salute pubblica, che vede la salute animale strettamente collegata alla salute umana.L’Istituto sardo fa parte di una rete di servizi estesa sull'intero territorio nazionale e costituita dai 10 Istituti Zooprofilattici Sperimentali e da 90 sezioni diagnostiche presenti in quasi tutte le province italiane. L'Istituto ha fra i suoi compiti il supporto operativo della Regione nell'ambito dei piani nazionali di profilassi e risanamento della zootecnia. E’ parte attiva e assume ruolo strategico, ad esempio, nel Piano Straordinario della Regione Sardegna di eradicazione della Peste Suina, drasticamente ridotta del circa 75% negli ultimi sei anni. L’Istituto ha anche l’obiettivo di una vigilanza continua in termini di sicurezza alimentare, come nel recente caso dei molluschi pescati nello stagno di Santa Gilla di Cagliari, rivelatisi pericolosi per la salute proprio grazie a campionature dell’Istituto nell'ambito del piano di monitoraggio predisposto dall'Assessorato regionale alla Sanità.La ricerca, al centro del convegno di domani, è un’altra delle competenze dello Zooprofilattico, che sta diventando via via sempre più rilevante e sta acquisendo rilevanza e riconoscimento internazionale.