A Ploaghe domenica 3 giugno la “XV Giornata nazionale dello Sport”

Festa dello Sport a Ploaghe. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione col Comitato provinciale del Coni e con numerose associazioni sportive di Ploaghe e del territorio, ha organizzato per la prossima domenica 3 giugno alle ore 9.00, la “XV Giornata nazionale dello Sport” con la presenza di tante differenti discipline. Un momento importante in cui si potranno sperimentare le proprie abilità ed in cui ciascun bambino potrà sperimentare differenti attività allo scopo di individuare lo sport già congeniale a ciascuno promuovendo l’aggregazione sociale e gli stili di vita salutari. Lo scenario sarà quello dello Stadio di Atletica Leggera presente nella zona degli insediamenti produttivi, un impianto di recente realizzazione intitolato, lo scorso 19 maggio, al giovane mezzofondista ploaghese Lello Baule scomparso prematuramente nel 2002. Nell’anello azzurro della pista e nel manto erboso i partecipanti potranno cimentarsi col basket, calcio, tennis, karate, boxe, atletica, danza sportiva, tiro con l’arco, bocce, muay thay ed altre attività che bambini e ragazzi vorranno provare. Sarà inoltre presente uno stand promozionale dei gestori della piscina comunale, sempre attenti agli eventi di promozione sportiva. “Lo sport è principalmente un momento di socializzazione, aggregazione ed educazione”, ha commentato il vicesindaco e assessore allo sport Gerolamo Masala, “siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad unire numerose associazioni sportive che con generosità e passione si sono messe a disposizione per la creazione di un evento così importante”.