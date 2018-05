Rally Italia Sardegna 2018, è tutto pronto per il grande evento

È tutto pronto per Rally Italia Sardegna 2018, la tappa italiana del World Rally Championship targato Fia. Organizzato da Aci Sport con il supporto di Aci Sassari, il sostegno economico dell’assessorato regionale del Turismo, la collaborazione di Comune di Alghero e Fondazione Meta Alghero e altri partner pubblici e privati, il grande evento automobilistico, che per il quarto anno di fila avrà come base Alghero e sarà una grande vetrina per tutta l’isola, è in programma dal 7 al 10 giugno.



I numeri, le curiosità, le aspettative e tutte le novità di quest’anno saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa di presentazione in programma lunedì 4 giugno alle 10.30 nella biblioteca di Santa Chiara, nel complesso che ospita il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica. A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Alghero, Mario Bruno. A raccontare Ris 2018 saranno il responsabile organizzativo dell’evento, Antonio Turitto, il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes, e il responsabile del tracciato, Tiziano Siviero. Sarà presente l'assessore regionale del Turismo, Barbara Argiolas. Interverranno gli amministratori dei territori coinvolti direttamente dal passaggio della carovana automobilistica, i rappresentanti istituzionali della città e del Nord Sardegna, le autorità civili e militari, gli sponsor e i partner tecnici.



La conferenza stampa sarà un’occasione non solo per conoscere nei dettagli il programma di un evento che si annuncia straordinario per la presenza dei migliori piloti del mondo e delle maggiori case automobilistiche internazionali, ma anche per riflettere sull’opportunità che una manifestazione del genere rappresenta per Alghero, per il Nord Sardegna e per tutta l’isola.