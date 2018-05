Come affrontare l'export e i mercati esteri. Formazione per 200 imprese isolane al Roadshow

“cabina di regia” possono mettere loro a disposizione”.













Sarà Cagliari, il prossimo 20 giugno, a ospitare la tappa sarda delRoadshow “Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri”,iniziativa promossa e sostenuta dal Ministero dello SviluppoEconomico, patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e organizzatada ICE-Agenzia in collaborazione con il partener territorialeConfartigianato Imprese Sardegna, che affiancherà le aziende sui temidell'internazionalizzazione, sostenendo le attività che intendonoaprirsi ai mercati esteri per individuare nuove opportunità dibusiness. Istituzioni, Organizzazioni Imprenditoriali e realtàproduttive, per questo, si incontreranno per riflettere e confrontarsisu temi, servizi e strumenti a sostegno dell’export. Quella diCagliari, sarà una delle 8 tappe nazionali.Alle imprese, in modo totalmente gratuito, previa registrazione entroil 6 giugno attraverso il sitohttp://www.roadshow.ice.it/it/eventi/cagliari, verranno fornitistrumenti e servizi che consentiranno di vincere la sfida dei mercatiglobali e di realizzare nuove opportunità di espansione all’estero. Inquesto modo si punterà ad aumentare il numero delle realtà cheesportano stabilmente o che si affacciano per la prima volta su nuovimercati. L’iniziativa coinvolgerà oltre 200 imprese sarde eorganizzerà decine di check-up aziendali volti a definire veri epropri piani di formazione, assistenza personalizzata, servizidedicati all’internazionalizzazione e ricerca di partner esteri.Pianificato dalla Cabina di Regia per l'Italia internazionale, ilRoadshow a livello nazionale si avvale anche degli interventi di SACEe a SIMEST, Unioncamere, Rete Imprese Italia, Confindustria e Alleanzedelle Cooperative Italiane, mentre a livello regionale gode dellacollaborazione dell’Assessorato Regionale dell’Industria, della Cameradi Commercio di Cagliari e del suo Centro Servizi per le Imprese, edalle rappresentanze regionali in Sardegna delle Associazioni diCategoria dell’artigianato, commercio, agricoltura, piccola e mediaimpresa e industria, mentre il Banco di Sardegna sarà lo sponsorterritoriale.L’evento, che si svolgerà presso il Centro Congressi della Fiera diCagliari, e che si aprirà con una sessione plenaria, vedràl'intervento di esperti nel settore dell'internazionalizzazione, cheillustreranno opportunità e strumenti per accedere ai mercatiinternazionali. Le imprese, in base a un calendario prestabilito,potranno poi incontrare, nel corso della giornata, gli specialisti disettore per la messa a punto di piani export.La mattina del 20 giugno, dalle 9:15 alle 11:00, la sessioneseminariale sarà aperta da Antonio Matztutzi, Presidente diConfartigianato Imprese Sardegna e partner territoriale. A seguire lerelazioni di Prometeia, del Ministero dello Sviluppo Economico, delMinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,delle Agenzie pubbliche ICE, SACE e Simest che illustreranno gliscenari internazionali, gli strumenti e le strategie a sostegno delleimprese sui mercati globali. Dalle 11:00 alle 17:00, gli imprenditorisardi, precedentemente registrati, attraverso incontri individuali,incontreranno i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche eprivate presenti per approfondire le opportunitàd’internazionalizzazione ed elaborare una strategia di mercatopersonalizzata.“Proiettarsi verso i mercati esteri e riuscire a posizionarsi in unquadro di competitività sempre più globalizzata – sottolinea AntonioMatzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – è unanecessità per le imprese e, al tempo stesso, una sfida da cogliereinsieme”. “E’ con questo spirito – continua Matzutzi – che invitiamole aziende sarde a iscriversi all’evento, a cogliere questeopportunità e a fruire di strumenti e servizi mirati che potrannoproiettarle su interessanti mercati internazionali”.“Il Roadshow è un progetto che offre la possibilità di entrare incontatto con partner di grande esperienza e competenza - affermaStefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato ImpreseSardegna - capaci di indirizzare, consigliare e sostenere anche losforzo economico che comporta un percorso di internazionalizzazione”.“Per questo – conclude Mameli - tra coloro che voglionointernazionalizzarsi occorre che siano ben chiari e conosciuti tuttigli strumenti le misure e le agevolazioni che i singoli attori della