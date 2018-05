Turismo e sostenibilità in Sardegna, nasce il marchio "Isole amiche del clima"

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, nell’ambito del progetto “Isole Amiche del Clima”, dedica la giornata del 4 giugno alla promozione del marchio IAC (www.isoleamichedelclima.it) e al tema del turismo sostenibile nel territorio maddalenino e nel Nord Sardegna. L’evento, patrocinato dal Comune di La Maddalena, si inserisce tra gli eventi più significativi in Italia, e l’unico in Sardegna, della settimana internazionale della sostenibilità European Sustainable Development Week (ESDW) dal 30 maggio al 5 giugno.Il marchio Isole amiche del Clima nasce a La Maddalena e ha come area geografica di riferimento tutta la Sardegna, con particolare attenzione al Nord Gallura. L’iniziativa si rivolge a tutti gli attori locali che, identificandosi con il marchio di qualità ambientale IAC, intendono diffondere e sviluppare pratiche di ecosostenibilità, innovazione e valorizzazione offrendo servizio compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. Il Marchio IAC, attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti sull’adozione delle azioni volte a mitigare gli impatti ambientali e il rispetto della fruizione delle risorse del territorio, ha l’obiettivo di creare una integrazione sinergica con il Parco sulle grandi questioni di tutela ambientale in relazione agli interessi derivati dallo sviluppo economico. Durante la giornata verranno distribuiti i disciplinari e moduli di adesione per la registrazione al marchio del quale verranno illustrati vantaggi ed opportunità.L’obiettivo della giornata è fornire alle imprese e agli operatori nuovi strumenti volti all’adeguamento dell’offerta alle nuove richieste del mercato turistico e all’intercettazione di un nuovo pubblico attento alle tematiche della tutela ambientale, per favorire uno nuovo sviluppo economico in tutti gli ambiti e per tutti gli operatori del territorio.Il primo appuntamento è alle 9.30 con l’apertura del convegno, Turismo e sostenibilità in Sardegna. Il marchio “Isole Amiche del Clima” per lo sviluppo delle imprese nel mercato turistico locale, in cui interverranno il Vicesindaco e Assessore al Turismo, Sport, Spettacolo, Portualità, Comunicazione, Risorse Umane, Ambiente e URP, Massimiliano Guccini, il Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Leonardo Deri, il Direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Yuri Donno e l’esperta internazionale di Turismo sostenibile e fondatrice e responsabile del Laboratorio di Ricerca di Turismo Sostenibile UNICA South Sardinia, Patrizia Modica.Il secondo incontro, a partire dalle 15, vedrà la partecipazione di Benedetto Fois Presidente del CNA Gallura e Renato Azara, Presidente di “Navigo Sardegna” che dialogheranno con le imprese, gli operatori locali e tutto il pubblico interessato ad approfondire la conoscenza delle opportunità di sviluppo del mercato turistico nel territorio.