L'inciviltà dorme su morbidi giacigli

Siamo in via Pertini a Sassari. Un lancio, poco più di due minuti e via di corsa in macchina. Chiunque abbia abbandonato rifiuti ingombranti all'angolo della via, incurante delle regole e del ritiro preaccordato tramite numero verde, ha dimostrato che, ancora una volta, l'inciviltà e la maleducazione regna sovrana e se ne frega delle semplici regole civiche. Materassi e lenzuola abbandonati al fianco dei cassonetti come fosse un gesto normale. Sarebbe stato meno dispendioso digitare il numero verde che avrebbe permesso il ritiro a domicilio. Anche perchè, vista la presenza di telecamere nella via, è probabile che gli autori dell'abbandono, possano pentirsi amaramente e dover saldare il conto profumatamente