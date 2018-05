La storia del Tricolore nella realizzazione degli allievi dell'Accademia Sironi

In occasione della "Festa della Repubblica", gli allievi della Sironi di Sassari hanno realizzato un'opera che racconta il Tricolore nel tempo e che troverà spazio a Palazzo di Città durante le celebrazioni del prossimo 2 giugno.

La Bandiera italiana vissuta nel tempo declinata in tutti modi possibili grazie al lavoro di ideazione, organizzazione, coordinamento e allestimento del dipartimento di arti visive e della scuola di pittura che ha coinvolto i docenti Federico Soro, Giovanni Sanna, Davide Fadda e Giuseppe Uzzanu.

Un viaggio tra il bianco, rosso e il verde, voluto dal direttore dell'Accademia, Antonio Bisaccia, che regala l'emozione di un percorso storico passando per il simbolo in cui si identifica un'intera nazione. Per un lavoro realizzato da: Alessandra Catta, Taras Halaburda, Luca Nalli, Luisa Pistidda, Sergio Ponti, Alberto Satta, Stefano Satta e Carlotta Tola.