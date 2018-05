La partecipazione è gratuita e l’iscrizione può essere effettuata inviando un messaggio sulla pagina Facebook Sassari in Fiore, che anche quest’anno ospita Bimbimbici come evento collaterale alla manifestazione florovivaistica in città.















Sabato 2 giugno torna a Sassari Bimbimbici. Il colorato corteo a due ruote percorrerà la pista ciclabile di viale Italia, accompagnando i giovani partecipanti in un piccolo percorso di educazione stradale che si concluderà con l’aspetto più bello legato all’uso della bicicletta: uno stile di vita sostenibile. Promossa dalla Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta), la manifestazione giunge alla sua diciannovesima edizione e interessa più di 190 città in tutta Italia con lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta e dire no al traffico e all’inquinamento con un festoso corteo di bambini e bambine.Organizzata in collaborazione con il Comune di Sassari, assessorato alla Mobilità, e con l’associazione Crew, la manifestazione inizierà sabato, alle 9.00, nel parcheggio Atp (ingresso via dei Mille). Una volta conclusa la registrazione, la carovana percorrerà la pista ciclabile che da viale Italia conduce all’emiciclo Garibaldi. Accompagnati dai vigili urbani e assistiti dai Nonni Vigile negli incroci più importanti, i piccoli partecipanti effettueranno delle soste in piazza Marconi e ai giardini pubblici (stazione di bike sharing) durante le quali gli animatori del circo mobile giocheranno e distribuiranno i gadget della manifestazione.Due i partner locali dell’iniziativa. All’emiciclo Garibaldi, per tutta la manifestazione di Sassari in Fiore, la società Eco Esco introdurrà nel mondo della mobilità sostenibile grazie alle bici elettriche, presentate e messe a disposizione per un test pratico.Alle 12 è prevista la chiusura della manifestazione con ritrovo in piazza Duomo dove, immersi in una meravigliosa oasi verde, i bimbi potranno consumare una merenda sostenibile offerta da Florgarden.