Sassari. Assalto con sparatoria alla sede della Mondialpol, sette banditi tentano la rapina

Solo due anni fa la Mondialpol di Sassari aveva subito un assalto milionario che aveva fruttato ai malviventi 10 milioni di euro. Ieri sera sette malviventi hanno tentato di replicare il colpo perfetto. Sette, forse qualcuno in più; banditi armati e pericolosi hanno tentato la rapina aprendo un conflitto a fuoco con i vigilantes; in fuga hanno dato fuoco ad un'auto per depistare e confondere le forze dell'ordine arrivate sul posto dopo qualche minuto la sparatoria. Dopo le 21 la strada per Caniga era deserta, l'ideale per non destare sospetti. I dettagli della vicenda sono ancora sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine.