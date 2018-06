Ecoreporter, piccoli grandi studenti green affrontano il mondo dei media

Un laboratorio sulla sensibilizzazione all’ambiente e alla raccolta differenziata, il linguaggio dei media e del giornalismo: nascono Ecoreporters Tv ed Ecoreporters Blog, l’informazione green delle redazioni delle Scuole Primarie di Cargeghe, Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi e Usini. L’iniziativa è stata promossa da l’Unione dei Comuni del Coros, Econord, diretta dalla Cooperativa Comes e realizzata dall’Associazione Culturale Il Colombre.Nell’era della comunicazione, dei nuovi media e dell’informazione è fondamentale che gli studenti e le studentesse incontrino nel loro percorso didattico attività di formazione che permettano loro una maggiore consapevolezza e conoscenza di questi linguaggi.I bambini e le bambine non sono esclusi dal mondo della comunicazione, sono i “figli diretti dell'era del digitale” e usano quotidianamente gli strumenti tecnologici. Nella ultima Riforma, denominata La Buona Scuola, tra le priorità vengono posti lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse (pensiero computazionale, utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media) e dei linguaggi della produzione audiovisiva.



Da questi presupposti nasce il progetto Ecoreporters per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al rispetto dell’ambiente, promosso dall’Unione dei Comuni del Coros, Econord e la cooperativa Co.Me.S. Cooperativa Mediateche Sarde e ideato e realizzato da Daniele Salis e Clelia Mongiu dell’Associazione Culturale e di Promozione Sociale Il Colombre.Le tematiche ecologiche sono state affrontate attraverso il linguaggio giornalistico, la ricerca e la scrittura delle notizie diffuse attraverso un blog e YouTube. Da Novembre 2107 tutte le classi delle scuole primarie di Cargeghe - Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi e Usini sono state coinvolte in un laboratorio interdisciplinare partendo dalle regole del linguaggio giornalistico e passando poi alla fotografia, le tecniche di ripresa, il montaggio, il sonoro. Gli alunni e le alunne delle classi prime e seconde, seguite dallo scenografo professionista Fabio Loi, hanno costruito le scenografie di un vero e proprio studio per le riprese e la lettura delle notizie.



I bambini e le bambine delle classi terze e quarte hanno realizzato un giornale di informazione green: con Gianfranco Pisoni hanno scoperto il mondo della fotografia, capace di raccontare il mondo e informare mentre con il giornalista Giampiero Marras (Unione Sarda), allievi e allieve si sono cimentati/e nella costruzione della notizia e l’impaginazione. I giovani e le giovani reporters delle classi quinte hanno creato un palinsesto di informazione video: la scaletta, il sonoro, le registrazioni in studio, le esterne, le interviste e piccole inchieste. Le riprese e il montaggio dei video sono stati curati dal videomaker Daniele Diana e dal cameraman giornalista Antonio Masia. La giornalista e conduttrice radiofonica Francesca Arca ha creato per gli allievi e le allieve un interessante percorso sul linguaggio non verbale e l’utilizzo consapevole della voce.



Un’esperienza di sei mesi in cui gli studenti e le studentesse hanno raccontato la realtà dei loro paesi, ricercato notizie dal mondo, sollevato problemi e prospettato soluzioni in un lavoro di redazione intenso e coinvolgente. Nei servizi realizzati sono stati affrontati diversi aspetti relativi all’ambiente: il cinema, la musica e l’arte; i piccoli e le piccole reporters hanno intervistato i rappresentanti delle istituzioni per capire a fondo i risultati della raccolta differenziata, interrogato i cittadini e le cittadine, ascoltato gli anziani per guardare il passato, poter capire il presente e costruire il futuro.Uno sguardo positivo sul futuro ha caratterizzato la rubrica Le Città Visibili con le narrazioni di esempi di pratiche virtuose, rispettose dell’ambiente, presenti nelle nostre città: gli ecoristoranti, il centro di riuso, le fattorie didattiche, il km 0, i social store e il mercato equo e solidale.I risultati dei lavori svolti verranno presentati in questi giorni al pubblico e ai rappresentanti delle istituzioni, negli auditorium dei Comuni del Coros. Tutti i servizi realizzati verranno pubblicati, a partire dal primo Giugno, nel Blog (ecoreporterscoros.wordpress.com) e nel canale You Tube Ecoreporters.