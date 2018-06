News dal comune di Sassari, viabilità e circolazione nel fine settimana

Parcheggi Sassari in Fiore. Per godere al meglio dei tanti eventi in programma nel centro città questo fine settimana, grazie a un accordo tra l'assessorato alla Mobilità e Saba Italia, sabato 2 e domenica 3 giugno sarà possibile lasciare l'auto nei parcheggi coperti di piazza Fiume e dell'emiciclo Garibaldi pagando 3 euro al giorno.



Viabilità. Domenica 3 giugno dalle 19 si terrà la tradizionale processione del Corpus Domini per la quale sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 10 di domenica fino al passaggio del corteo è istituito il divieto di fermata in piazza Duomo, via al Duomo, piazza Monsignor Mazzotti, via Pais, corso Vittorio Emanuele, piazza Azuni, largo Cavallotti, piazza Castello, portici Crispo; dalle 19 lungo il percorso e fino al passaggio della processione sarà vietato il transito.