Sassari. Iniziative estive a prova di bambino

Sono prorogati a martedì 5 giugno alle 12 i termini per presentare le domande di partecipazione alle iniziative estive organizzate dal Comune di Sassari per bambini e ragazzi. Ai minori con disabilità, a cui è assicurata la presenza di educatori specializzati con un rapporto, se necessario, individuale, si garantiscono due turni di partecipazione; è consentita l'iscrizione anche nel caso di età superiore a quella prevista dalle diverse iniziative con i limiti anagrafici previsti dal bando pubblicato sul sito www.comune.sassari.it. Le Iniziative estive si differenziano in base all'età dei partecipanti e alla durata delle attività ludico ricreative proposte nell'arco della giornata; ciascuna è suddivisa in turni della durata di due settimane (dal lunedì al venerdì). Si possono scegliere al massimo due turni.