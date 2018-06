Grande successo a Oristano per il "1° Torneo Auto A - Alfa Romeo" di golf

Nella stupenda cornice del Golf Club Is Arenas si è svolto il "1° Torneo AUTO A – Alfa Romeo" di golf organizzato alla perfezione dal Sassari Golf Club grazie all'impegno del suo infaticabile presidente Mario Conti. Poco meno di 80 giocatori si sono dati battaglia sulle 18 buche del green dell'impegnativo e suggestivo percorso realizzato all'interno della pineta di Is Arenas. I risultati sono stati ottimi, con un perfetto equilibrio tra agonismo e divertimento, nonostante la difficoltà del percorso, con buche molto lunghe, che è sicuramente uno dei più belli della Sardegna. A vincere la classifica "netta" di seconda categoria, con 45 punti è stata Giulia Spanedda, mentre John Bilbao si è aggiudicato il torneo di 1° categoria. I due sono entrambi tesserati del Golf Club Is Arenas. Mentre nella classifica "lorda" a prevalere è stato Guido Asuni portacolori del Golf Club Sassari, autore di un giro con 29 punti. Un ottimo risultato generale anche per gli altri partecipanti e in particolare per i soci del Sassari Golf Club, che opera in uno spazio ricavato all'interno dell'ippodromo di Sassari ma si avvale di di un maestro di altissimo livello come Diego Turletto, che sta plasmando decine di giocatori e facendo crescere tantissimi giovani che si stanno avvicinando al golf nel paradiso verde alle porte della città. Al termine del "Torneo AUTO A - Alfa Romeo", nello spazio antistante la club house del Golf Club Is Arenas si è svolto un buffet offerto dallo sponsor che, visto il successo dell'iniziativa, ha già annunciato che sosterrà manifestazioni golfistiche in Sardegna.