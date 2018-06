Sassari, il 29 giugno l'evento“Informagiovani ritorna in piazza: Art Wars”

L'Informagiovani/Eurodesk del Comune di Sassari ha indetto due concorsi, uno fotografico e uno musicale, destinati a giovani artisti locali.



L'Informagiovani Music Contest 2018 nasce per offrire ai musicisti un'occasione per diffondere la loro musica tra un pubblico ampio ed eterogeneo. Il concorso è rivolto a cantanti solisti o band musicali di età compresa tra i 15 e i 30 anni, di qualsiasi genere musicale o categoria. C'è tempo fino all'8 giugno per candidarsi.



Il contest fotografico “SassariforCulture” nasce in occasione dell'anno europeo del Patrimonio culturale 2018 e si pone la finalità di incoraggiare i ragazzi dai 15 ai 35 anni a scoprire i luoghi conosciuti della città, osservandoli in maniera differente. Il 18 giugno è l'ultimo giorno per iscriversi.



Entrambi i contest, nati nell'ambito del progetto del Servizio civile “Spazi creAttivi”, prevedono, oltre a premi per i primi classificati, anche l'assegnazione di uno spazio dedicato, nel corso dell'evento “Informagiovani ritorna in piazza: Art Wars”, in programma per il 29 giugno in piazza santa Caterina.



I regolamenti e tutte le informazioni sono pubblicate sul sito dell'Informagiovani/Eurodesk - Settore Attività educative, giovanili e sportive del Comune di Sassari www.comune.sassari.it/servizi/informagiovani/informagiovani_indice.htm