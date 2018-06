Al Golden Gate di Bortigiadas torna il cooking show di Giorgione

Martedi 5 giugno ritorna al Golden Gate di Bortigiadas il cooking show di Giorgione, in Sardegna per registrare alcune puntate del suo programma Gambero rosso HD che va in onda al canale 412 di Sky. Giorgio Barchiesi noto come “Giorgione” è un conduttore televisivo, scrittore, gastronomo e ristoratore italiano. La serata organizzata con lo chef Gianfranco Pulina e tutto lo staff del Golden Gate, prenderà inizio martedì 5 giugno alle 20.30 con un aperitivo in giardino a base di ostriche, finger food e bollicine. Si proseguirà all'interno con una serie di antipasti che andranno a valorizzare le eccellenze del nostro territorio, come tutti i piatti proposti dallo chef Gianfranco Pulina e protagonisti della serata. Il piatto forte sarà la gricia di tonno rosso secondo Giorgione, che lui stesso preparerà davanti a tutti gli ospiti, piatto proposto al Girotonno di Carloforte 2018. La serata ha un costo di 50 euro a persona ed è consigliata la prenotazione. Il menù completo si potrà consultare su questo link. Per maggiori informazioni visitate la pagina facebook dello chef Gianfranco Pulina o chiamate il numero 079/627174.