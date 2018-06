Nicola Sanna sarà a Monselice per l'incontro “La Rete delle grandi macchine a spalla italiane"

L'incontro di domenica 3 giugno vedrà protagonisti, insieme a Patrizia Nardi, responsabile tecnico-scientifico del Progetto Unesco, Leandro Ventura, Direttore dell'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, Stefania Baldinotti, rup del progetto, antropologa responsabile ICDEA, Patrizia Giancotti, antropologa, responsabile del piano di comunicazione, Francesco De Melis, regista e compositore, i sindaci di Nola, Palmi, Viterbo e gli esponenti delle comunità festive della Rete.









Il sindaco Nicola Sanna sarà a Monselice domenica 3 giugno per l'incontro “La Rete delle grandi macchine a spalla italiane: un bene immateriale patrimonio dell’umanità”. Un'occasione per riflettere sulla tutela dei beni immateriali e per presentare il video “Un patrimonio sulle spalle” di Francesco De Melis, che racconta i Candelieri e le altre feste inserite nella rete.L’undicesimo Festival del Cinema Documentario Etnografico di Monselice dedica la sua giornata conclusiva alle quattro feste riconosciute dall'Unesco patrimonio materiale immateriale dell'umanità.