Avanti Torres, 1-0 contro il Cannata nell'andata di finale playoff

di SSN

Poteva terminare con un punteggio più solido per la Torres l'andata della doppia sfida contro il Cannara per approdare in serie D. Ma a questo punto va bene (eccome) anche l'1-0 siglato al 15' del secondo tempo da Bianco. La promozione si deciderà in Umbria la prossima settimana con i sassaresi pronti a tenere duro fino alla fine per conquistare la promozione della rinascita.