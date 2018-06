Valle del Rosello: al via il percorso di partecipazione pubblica

di SSN

Come sarà riqualificata la Valle del Rosello? Come saranno recuperati gli spazi che circondano il quartiere di San Donato?

Queste domande troveranno una risposta durante il percorso di partecipazione pubblica promosso dal Comune di Sassari per informare la cittadinanza del progetto di riqualificazione e valorizzazione, inserito nell’ambito dell’ITI, interventi territoriali integrati, strumento a supporto dell’attuazione della strategia Agenda Urbana voluta dalla Commissione Europea per il periodo 2014-2020 e sostenuto dai Programmi Operativi Regionali finanziati con le risorse comunitarie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fers) e del Fondo Sociale Europeo (FSe).



Il percorso di partecipazione si rivolge in particolare a cittadine e cittadini del quartiere di San Donato, direttamente interessati dal progetto, e a persone con disabilità, perché particolare attenzione sarà data all’accessibilità degli spazi.

Si parte giovedì 7 giugno alle ore 19 al vecchio mercato civico. Il sindaco Nicola Sanna e l'assessore alle Politiche agro-ambientali Fabio Pinna incontreranno la cittadinanza insieme agli architetti progettisti Elena Vincenzi, Francesco Sanna, Gabriele Cuccu e Ramona Vidili, all’agronomo Francesco Barracu e alla responsabile del processo partecipativo Chiara Luisa Pignaris.



Venerdì 8 giugno, avrà luogo, nella stessa location del vecchio mercato civico, un laboratorio di co-progettazione non stop, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 20. Cittadine e cittadini avranno modo di incontrare i progettisti e comunicare le loro proposte e osservazioni sul progetto. La giornata di sabato 9 giugno sarà invece dedicata alla verifica sul campo delle possibili alternative progettuali e alla sintesi di tutte le idee raccolte. In mattinata è prevista una “camminata progettante” nei luoghi dell’intervento, con appuntamento alle ore 9.30 davanti alla Fontana del Rosello. Seguirà alle 15 un incontro conclusivo presso il vecchio mercato civico, per fare una sintesi delle idee emerse e condividere le linee guida che orienteranno il progetto di trasformazione dell'area. Il processo partecipativo vedrà ulteriori iniziative nelle successive fasi di progettazione e durante il cantiere.

È possibile iscriversi o chiedere informazioni all’indirizzo sassariparteciparco@gmail.com

Al percorso partecipativo è dedicata la pagina facebook SassariParteciparco.