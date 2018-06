Sassari, continuano i lavori di cablaggio di Open Fiber

di SSN

Continuano i lavori di cablaggio di Open Fiber, che da lunedì 4 giugno riguarderanno tratti di via Nenni, piazzale Segni (esclusivamente dal martedì al venerdì), via Chironi, via Casu, via Torres, via Roma, via Zanfarino, via Olbia, via Nuoro . A queste dal 7 giugno si aggiungeranno via Cottoni, via Tuveri, via Togliatti, via Pastore, via Basso e dal 14 anche via Gramsci, via de Gasperi, via Mastino, via Romita, via Galleri. La società utilizzerà tecniche come la “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi. Per completare le operazioni, gli addetti di Open Fiber potrebbero chiedere di entrare negli atri dei palazzi. Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni. I lavori sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi. L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo). Il piano dell’azienda prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese) entro 18 mesi dall’avvio dei lavori. In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro.