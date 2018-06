Nell'Isola solo il 9,6% delle imprese

ospita studenti in alternanza Scuola Lavoro

di SSN

In Sardegna, nel 2017, la propensione delle imprese con dipendenti a

ospitare studenti in Alternanza Scuola-Lavoro è stata del 9,6%, contro il 17,3% del Veneto e l’11,9% della media nazionale. A livello settoriale mostrano propensione maggiore le imprese del Manifatturiero (14,8%) seguite dai Servizi (11,8%) e delle Costruzioni (8,1%).



Lo dicono i dati del rapporto dell’Osservatorio per le PMI di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha esaminato la “Relazione tra i giovani e le imprese: l’Alternanza Scuola-Lavoro”, su fonti Eurostat, Unioncamere e Anpal.



“Questi numeri non ci soddisfano perché continuano a rappresentare un

sistema di istruzione e formativo disallineato dal mondo del lavoro e da riequilibrare urgentemente, anche facendo ricorso al sistema dell’Alternanza scuola lavoro”, commenta con preoccupazione il Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, Stefano Mameli.



A livello provinciale, in Sardegna la maggior disponibilità delle aziende a ospitare studenti la si trova a Nuoro, con il 14,8% delle realtà che ospiterebbe i giovani. Segue Oristano con 12,5%, Sassari con 10,6% e Cagliari con 6,9%.



Proprio per questo motivo, a marzo dello scorso anno, Confartigianato

Imprese Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale sottoscrissero un protocollo d’intesa triennale, dal titolo “Sviluppare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro”. Il documento aveva l’obiettivo di mettere in relazione le oltre 11mila imprese artigiane sarde con dipendenti e gli oltre 74mila studenti sardi delle Superiori, rafforzando la collaborazione tra il sistema dell’istruzione e della formazione professionale con le esigenze del mondo produttivo artigiano sardo,

soprattutto con riferimento all’istruzione tecnica e professionale. Il

tutto nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola lavoro e l’acquisizione di competenze coerenti e spendibili nel “mercato” da parte dei giovani.



La criticità della bassa interazione tra scuola e mercato del lavoro è stata affrontata con la riforma della “Buona scuola” che ha reso obbligatoria l’Alternanza nell’ultimo triennio delle scuole superiori, uno strumento mirato a colmare il divario tra percorsi formali di apprendimento e competenze richieste dalle imprese e per facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.



“C’è la necessità che l’alternanza scuola-lavoro venga adeguatamente

valorizzata all’interno dell’offerta formativa nel “sistema scolastico” - continua Stefano Mameli – ma occorrerebbe apportare aggiustamenti che le consentano di calarsi nella nostra realtà. Il tessuto imprenditoriale sardo è costituito da micro imprese con pochissimi dipendenti”. “Per ospitare gli studenti – prosegue il Segretario - le imprese devono fare uno sforzo organizzativo ed

economico importante, quindi pensare a incentivi che consentano alle

imprese di ridurre i costi che da questi derivano”. “Occorrerebbe

andare nella direzione seguita da alcune Camera di Commercio –

sottolinea Mameli - che hanno introdotto dei voucher destinati alle

imprese che ospitano i ragazzi in Alternanza, potenziando e

diffondendo questo strumento. Il rischio, altrimenti, è che le imprese

artigiane non siano messe nelle condizioni di giocare adeguatamente il

proprio ruolo in questa partita”.



“L’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro non va intesa come un fatto

puramente isolato e neppure confuso col concetto di stage o tirocinio – conclude il Segretario - ma va programmata in una prospettiva triennale attraverso un processo graduale e articolato in più fasi. Per questo è fondamentale avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro tramite l’applicazione del cosiddetto modello duale del quale l’Alternanza è importante espressione prevedendo, a fianco di un importante bagaglio teorico, la possibilità di applicare in azienda

ciò che viene insegnato sui banchi di scuola”.