Alghero. Pranzo al centro storico, il coperto è gratis

Sembra una gag, o un fotomontaggio. Ma la realtà a volte supera la fantasia e questa fotografia scattata due giorni fa ad Alghero sta facendo il giro del web e dei social tra una risata di scherno e una frecciatina a chi non ha previsto il verificarsi di inconvenienti simili. Sei turisti sono seduti ai tavoli per pranzo, e sopra le loro teste penzolano lenzuola stese ad asciugare. Siamo in via Gioberti, nel cuore del centro storico catalano. Quando hanno chiesto sei coperti, intendevano precisamente cosa? Mah, non lo sapremo mai. Certo è che il profumo delle lenzuola bagnate un po contrasta con il profumo degli spaghetti ai frutti di mare.